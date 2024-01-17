Банк реконструкції України залучить близько $1 млрд

Український банк реконструкції залучить близько $1 млрд й розпочне роботу протягом 5−6 місяців. Банк створюється за підтримки BlackRock і JPMorgan Chase й наразі його капітал вже складає $500 млн. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, передає Reuters.

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Куди буде інвестувати банк

За словами Шурми, наразі є до 30 проєктів, які можна серйозно розглядати. Загалом на участь у цій програмі вже подали 280 заявок.

Як повідомив заступник керівника BlackRock Філіп Хільдебранд, компанія допомагала у переговорах щодо пошуку грошей урядів у міжнародних банків розвитку або основних країн-донорів для зниження ризику для приватних інвестицій.

Водночас Хільдебранд підкреслив, що гроші банку не можна інвестувати в підприємства з високим ризиком.

Нагадаємо, що 16 січня Володимир Зеленський зустрівся з фінансовою елітою у Давосі й обговорював питання інвестицій в Україну.

Довідка

BlackRock — міжнародна інвестиційна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку в США, одна з найбільших інвестиційних компаній світу та найбільша у світі за розміром активів під управлінням.

JPMorgan Chase — найбільший за розмірами активів банківський холдинг США. Належить до «Великої Четвірки» найбільших банків США. Здійснює діяльність у сфері інвестицій, фінансових послуг, управління приватними капіталами тощо.

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