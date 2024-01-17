Банк реконструкції України залучить близько $1 млрд

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 січня 2024, 11:46

Банк реконструкції України залучить близько $1 млрд

Український банк реконструкції залучить близько $1 млрд й розпочне роботу протягом 5−6 місяців. Банк створюється за підтримки BlackRock і JPMorgan Chase й наразі його капітал вже складає $500 млн. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, передає Reuters.

Український банк реконструкції залучить близько $1 млрд й розпочне роботу протягом 5−6 місяців.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Куди буде інвестувати банк

За словами Шурми, наразі є до 30 проєктів, які можна серйозно розглядати. Загалом на участь у цій програмі вже подали 280 заявок.

Як повідомив заступник керівника BlackRock Філіп Хільдебранд, компанія допомагала у переговорах щодо пошуку грошей урядів у міжнародних банків розвитку або основних країн-донорів для зниження ризику для приватних інвестицій.

Водночас Хільдебранд підкреслив, що гроші банку не можна інвестувати в підприємства з високим ризиком.

Нагадаємо, що 16 січня Володимир Зеленський зустрівся з фінансовою елітою у Давосі й обговорював питання інвестицій в Україну.

Довідка

BlackRock — міжнародна інвестиційна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку в США, одна з найбільших інвестиційних компаній світу та найбільша у світі за розміром активів під управлінням.

JPMorgan Chase — найбільший за розмірами активів банківський холдинг США. Належить до «Великої Четвірки» найбільших банків США. Здійснює діяльність у сфері інвестицій, фінансових послуг, управління приватними капіталами тощо.

Читайте також: У Давосі 83 країни обговорювали питання миру в Україні

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
17 січня 2024, 12:07
#
Землю замутили, тепер потрібно витравити тарганів, які на ній розвелися.
+
+8
AllexL
AllexL
17 січня 2024, 13:46
#
Де логіка? Нема «тарганів» — нема доходу, нема сервісу, нема нічого…
Хвілософ…
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
17 січня 2024, 13:59
#
Їхня логіка сильно відрізняється від вашої. І вам дуже важко буде її зрозуміти, а тим паче прийняти. Гроші вони друкують і можуть за потреби надрукувати стільки, скільки їм потрібно. Це не заради грошей. Просто озирніться навкруги і подивіться уважно, що відбувається, може зрозумієте. Якщо поки що ні, то пізніше точно зрозумієте, якщо доживете, звичайно.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає stas12345.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами