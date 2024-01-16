Зеленський у Давосі зустрівся з фінансовою елітою

У Давосі, де відбувається всесвітній економічний форум, Володимир Зеленський зустрівся з фінансовою елітою, зокрема з керівниками JPMorgan, Blackstone та BlackRock. Мета зустрічей — зміцнити грошову підтримку України. Про це пише Bloomberg.

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З ким зустрівся Зеленський

Президент прибув у Давос у вівторок й вже встиг зустрітися з багатьма представниками компаній та держав. Зеленський поспілкувася з Джеймі Даймоном з JPMorgan, Стівом Шварцманом з Blackstone й засновником Bridgewater Реєм Даліо.

Як зазначає видання, «місія Зеленського — поповнити державну скарбницю та повернути увагу до конфлікту біля дверей Європи».

Серед інших лідерів, присутніх на зустрічі, були Філіп Хільдебранд з BlackRock, Девід Рубенштейн і Лакшмі Міттал, голова Arcelormittal, одного з найбільших міжнародних інвесторів в Україні.

Про що говорили

Зеленський, за інформацією, Bloomberg обговорював з фінансовою елітою питання підтримки, на тлі затримки допомоги з США та ЄС.

Раніше у вівторок Зеленський провів зустріч з офіційними особами, зокрема президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, головним виконавчим директором Bank of America Браяном Мойніганом і сенатором США Крісом Кунсом від Делаверу — близьким соратником президента Джо Байдена.

«Зустріч із потенційними інвесторами на альпійському зібранні відбувається, оскільки глобальна підтримка війни України похитнулася, а контрнаступ Києва проти російських військ, який триває кілька місяців, не досягає своїх цілей», — йдеться у повідомленні.

Фінансові потреби України є терміновими. Минулого місяця український уряд запросив екстрену зустріч зі своїми основними міжнародними донорами, оскільки Київ зіткнувся з «надзвичайно високою невизначеністю» щодо свого бюджету.

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