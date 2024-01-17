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17 січня 2024, 8:47

Блокування кордону: Україна виконала всі зобов'язання перед польськими протестувальниками

Україна виконала всі зобов'язання щодо задоволення вимог протестувальників, які блокували українсько-польський кордон. Про це йдеться у повідомленні Мінвідновлення у фейсбуці.

Україна виконала всі зобов'язання щодо задоволення вимог протестувальників, які блокували українсько-польський кордон.
Фото:facebook.com/Ministry.for.restoration/posts

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Що відомо

«Ще наприкінці грудня з польськими колегами ми погодили перелік заходів для розблокування кордону. Зі свого боку ми виконали фактично все, що обіцяли», — наводить пресслужба слова глави Міністерства Олександра Кубракова.

Які умови виконала Україна

Водночас уточнюється, що в рамках виконання домовленостей із 16 січня скасовується реєстрація в е-черзі на пункті пропуску (ПП) «Нижанковичі-Мальховіце». Пілотний проєкт триватиме місяць, після чого буде оцінено його ефективність.

«Позиція Мінвідновлення полягала в реалізації цього заходу лише після розблокування кордону. Сьогодні реєстрація призупиняється. Туди ж направляються інспектори „Укртрансбезпеки“ для забезпечення порядку на дорозі», — пояснило відомство.

Читайте: Польські перевізники призупинять блокування кордону: домовились з урядом

У повідомленні зазначено, що домовленості з протестувальниками також передбачають створення окремого пасу в онлайн-черзі для порожніх вантажівок на ПП «Ягодин-Дорогуськ». «Технічно ця можливість доступна, як тільки буде відновлено стабільний рух на пункті пропуску», — зазначили в міністерстві.

Ще одна умова — відкриття ПП «Угринів — Долгобичув» для порожніх вантажівок, що вже виконано.

Водночас міністерства погодили запуск спільної робочої групи для аналізу ситуації на ринку двосторонніх перевезень і забезпечення ефективного митного й прикордонного контролю. Її перше засідання відбулося 8 січня. На ньому розглядали спільний план дій на рівні міністерств для збалансування ринку двосторонніх перевезень і зменшення черг на кордонах.

Крім того, у рамках виконання умов протестувальників Міністерство інфраструктури Польщі зобов'язалося допомогти з пошуком джерел для виплати компенсацій перевізникам, які втратили східні ринки через повномасштабне вторгнення рф в Україну, посилити перевірки для запобігання каботажним перевезенням, створити систему контролю за транспортними послугами українських компаній.

Блокування кордонів

Раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури Польщі у вівторок підписало угоду з польськими перевізниками-протестувальниками щодо припинення ними до 1 березня блокади трьох польсько-українських пунктів пропуску, яку вони розпочали 6 листопада. Протестувальники вже розблокували МАПП «Корчова-Краківець» і «Рава-Руська — Гребенне». МАПП «Ягодин-Дорогуськ» має бути розблоковано до 12:00 17 січня.

Читайте також: Румунські фермери перекрили ще один пункт пропуск

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
17 січня 2024, 9:38
#
окремого пасу

це ви зараз якою мовою пишите?
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0
Strain
Strain
17 січня 2024, 10:39
#
Ну тобто те, що Афіни в українській мові офіційно перейменували на Атени (Athens) вас не бентежить=)
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0
Три літри
Три літри
17 січня 2024, 11:08
#
Хіба я це казав?

* там є хоч якесь пояснення «чому так»
* тут пряме заміщення широковживанного слова іншомовним

і ми ж не в тредсі в гілці жартів про рівень С1 з львівської мови
https://www.instagram.com/p/C2DJvoKtV3k/
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