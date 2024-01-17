Блокування кордону: Україна виконала всі зобов'язання перед польськими протестувальниками

Україна виконала всі зобов'язання щодо задоволення вимог протестувальників, які блокували українсько-польський кордон. Про це йдеться у повідомленні Мінвідновлення у фейсбуці.

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Що відомо

«Ще наприкінці грудня з польськими колегами ми погодили перелік заходів для розблокування кордону. Зі свого боку ми виконали фактично все, що обіцяли», — наводить пресслужба слова глави Міністерства Олександра Кубракова.

Які умови виконала Україна

Водночас уточнюється, що в рамках виконання домовленостей із 16 січня скасовується реєстрація в е-черзі на пункті пропуску (ПП) «Нижанковичі-Мальховіце». Пілотний проєкт триватиме місяць, після чого буде оцінено його ефективність.

«Позиція Мінвідновлення полягала в реалізації цього заходу лише після розблокування кордону. Сьогодні реєстрація призупиняється. Туди ж направляються інспектори „Укртрансбезпеки“ для забезпечення порядку на дорозі», — пояснило відомство.

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У повідомленні зазначено, що домовленості з протестувальниками також передбачають створення окремого пасу в онлайн-черзі для порожніх вантажівок на ПП «Ягодин-Дорогуськ». «Технічно ця можливість доступна, як тільки буде відновлено стабільний рух на пункті пропуску», — зазначили в міністерстві.

Ще одна умова — відкриття ПП «Угринів — Долгобичув» для порожніх вантажівок, що вже виконано.

Водночас міністерства погодили запуск спільної робочої групи для аналізу ситуації на ринку двосторонніх перевезень і забезпечення ефективного митного й прикордонного контролю. Її перше засідання відбулося 8 січня. На ньому розглядали спільний план дій на рівні міністерств для збалансування ринку двосторонніх перевезень і зменшення черг на кордонах.

Крім того, у рамках виконання умов протестувальників Міністерство інфраструктури Польщі зобов'язалося допомогти з пошуком джерел для виплати компенсацій перевізникам, які втратили східні ринки через повномасштабне вторгнення рф в Україну, посилити перевірки для запобігання каботажним перевезенням, створити систему контролю за транспортними послугами українських компаній.

Блокування кордонів

Раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури Польщі у вівторок підписало угоду з польськими перевізниками-протестувальниками щодо припинення ними до 1 березня блокади трьох польсько-українських пунктів пропуску, яку вони розпочали 6 листопада. Протестувальники вже розблокували МАПП «Корчова-Краківець» і «Рава-Руська — Гребенне». МАПП «Ягодин-Дорогуськ» має бути розблоковано до 12:00 17 січня.

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