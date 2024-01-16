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16 січня 2024, 15:15

Трамп впевнено переміг на перших праймериз: яке це має значення

Кандидат у президенти США Дональд Трамп впевнено переміг на перших виборах, які відбулись у штаті Айова. Підрахунок голосів показав великий розрив між ним та найближчими конкурентами по Республіканській партії.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп впевнено переміг на перших виборах, які відбулись у штаті Айова.

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Результати в Айові

Після підрахунку понад 90% голосів, Трамп набирає 50%. Він отримає щонайменше 20 делегатів на республіканському національному зʼїзді, де буде обрано кандидата в президенти (штат Айова на ньому представляють 40 делегатів).

Головні конкуренти Трампа — колишній посол в ООН Ніккі Хейлі та губернатор Флориди Рон Десантіс отримали 21% та 19% голосів.

Чому ці вибори важливі

Айова вже традиційно першою проводить праймеріз — попередні внутрішньопартійні вибори президента. Вважається, що результати у цьому штаті не мають вплив на вибори в інших штатах, але цього разу солідна перемога Трампа з його антиміграційною популістичною риторикою у штаті, який розташований далеко від мексиканського кордону, говорить про серйозний потенціал Трампа.

Як показує ця інфографіка, саме міграційні проблеми найбільше турбують республіканців Айови (64% — міграція, 52% — економіка).

Як зазначає FT, перемога Трампа стала найбільшою за часткою голосів у спірних кокусах в Айові, перевершивши 41%, отриманий Джорджем Бушем молодшим у 2000 році. Це продемонструвало постійний контроль Трампа над Республіканською партією, коли виборці підтримали його, попри десятки федеральних кримінальних звинувачень, пише видання.

Суд по Трампу

Нагадаємо, що у грудні Верховний Суд Колорадо заборонив Дональду Трампу брати участь у виборах президента Сполучених Штатів у цьому штаті.

У рішенні зазначено, що Трамп не має права обіймати посаду президента через підбурювання до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. У своєму рішенні суд посилається на третій розділ 14-ї поправки до Конституції США.

Штаб кандидата у президенти подав апеляцію, яка буде розглядатись у лютому. Якщо адвокатам Трампа не вдасться перемогти, то є велика ймовірність, що Трамп не зможе брати участь у загальних президентських виборах.

Джерело: Мінфін
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