Суд Колорадо може зняти Трампа з виборів: хто його замінить

Верховний Суд штату Колорадо заборонив Дональду Трампу брати участь у виборах президента Сполучених Штатів. Втім, це рішення будуть оскаржувати у вищій інстанції. Про це пише Bloomberg.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Рішення суду

У рішенні суду зазначено, що Трамп не не має права обіймати посаду президента США через його дії, спрямовані на підбурювання до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. У своєму рішенні суд посилається на третій розділ 14-ї поправки до Конституції США.

Рішення вступить у силу 4 січня, якщо його не буде скасовано раніше у вищій інстанції. Передвиборчий штаб Трампа заявив, що швидко подасть апеляцію, але у разі її відхилення, Трамп не зможе узяти участь у праймеріз в Колорадо й автоматично вибуде з виборчої гонки по всій країні.

Читайте також: Кабмін скоротив потребу у зовнішньому фінансуванні на $3,7 млрд

Нагадаємо, що виборча система у Сполучених Штатах передбачає спочатку голосування на праймеріз — коли обирають єдиного кандидата від партії по всім шатам окремо. Переможці йдуть на загальні вибори.

Аналогічні судові справи щодо Трампа також порушено в інших штатах, але жодному з них не вдалося виключити імʼя експрезидента з виборчих бюлетенів.

Хто може зайняти місце Трампа

На початку грудня WSJ опублікувало результати національного опитування щодо президентських виборів у США 2024 року. Вони свідчать, що Дональд Трамп випереджає Джо Байдена на чотири пункти — 47% проти 43%.

Втім, якщо Трампу заборонять брати участь у виборах, його місце кандидата від Республіканської партії ймовірно займе Рон Десантіс, губернатор Флориди з італійськими коренями. Саме він може набрати найбільшу підтримку після Трампа на праймеріз, як свідчать дані за жовтень, пише «Слово і Діло».

Десантіс виступає проти членства України в НАТО, а також вважає, що напад росії на нашу державу — це «територіальні суперечки», які не є національними інтересами Сполучених Штатів.