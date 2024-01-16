П'ять країн вимагають від Єврокомісії повернути мита на українське зерно

Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина вимагають від Єврокомісії введення імпортних мит на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію. Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, повідомляє пресслужба Міністерства сільського господарства Угорщини.

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Мито на найбільш чутливу сільськогосподарську продукцію

За його словами, п'ять східних країн входять до числа шести держав-членів ЄС, які здатні виробляти значно більше пшениці та кукурудзи, ніж їм потрібно.

«Саме тому Брюссель має вжити заходів, які захистять ринки держав-членів, що межують з Україною, і водночас дадуть їм можливість використовувати свій експортний потенціал. Одним із таких варіантів може стати введення тарифів на найбільш чутливу сільськогосподарську продукцію», — заявив Надь.

Він також додав, що Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина дотримуються спільної позиції, спрямованої на те, щоб український сільськогосподарський експорт не чинив негативного впливу на європейський сільськогосподарський ринок.

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«Тому Брюссель також має забезпечити послідовне застосування сільськогосподарських стандартів ЄС до всіх продуктів, пропонованих європейським споживачам. Ми закликаємо Єврокомісію представити звіт про відповідність виробничих стандартів України стандартам сільськогосподарської продукції ЄС», — заявив Надь.

Блокування кордонів

Як писав «Мінфін», румунські фермери 15 січня заблокували рух для вантажівок на ще одному пункту пропуску на кордоні з Україною — «Вікову-де-Сус — Красноїльськ».

13 січня румунські фермери розпочали блокування руху на пункті пропуску «Сірет — Порубне».

Блокада кордону польськими перевізниками триває з 6 листопада. Вони вимагають, зокрема, скасувати «транспортний безвіз» для України.

Скасування обмежень

Європейська комісія 15 вересня скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна.

Польща та Угорщина продовжили заборону на ввезення українського зерна, попри рішення Європейської комісії скасувати обмеження.

До них приєдналася і Словаччина, уряд якої заявив про запровадження односторонніх обмежень на імпорт сільгосппродукції з України до кінця року.