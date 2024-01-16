Інфляція у Німеччині у грудні прискорилася до 3,8%

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 січня 2024, 13:53

Інфляція у Німеччині у грудні прискорилася до 3,8%

Споживчі ціни у Німеччині, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, у грудні збільшилися на 3,8% у річному вираженні, йдеться у звіті Федерального статистичного управління країни.

Споживчі ціни у Німеччині, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, у грудні збільшилися на 3,8% у річному вираженні, йдеться у звіті Федерального статистичного управління країни.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПрискорення інфляціїТаким чином, інфляція прискорилася порівняно з листопадом, коли вона була мінімальною з червня 2021 року (2,3%).
Фото:depositphotos

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Прискорення інфляції

Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з листопадом, коли вона була мінімальною з червня 2021 року (2,3%).

Дані збіглися як із попередньою оцінкою, так і з консенсус-прогнозом аналітиків, який наводить Trading Economics.

Споживчі ціни у грудні зросли на 0,2% щодо попереднього місяця. У листопаді вони зменшились на 0,7%.

Ціни, розраховані за німецькими стандартами, минулого місяця збільшилися на 3,7% у річному вираженні та на 0,1% у помісячному. Обидва показники також збіглися з прогнозами та попередніми даними. Для порівняння, у листопаді перший показник піднявся на 3,2%, другий — знизився на 0,4%.

Читайте: Економіка Німеччини показала один із найгірших результатів за 23 роки

2023 року споживчі ціни в Німеччині зросли в середньому на 5,9% порівняно з попереднім роком. 2022 року інфляція в середньому становила 6,9%.

Базова інфляція (без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв) у грудні склала 3,5% у річному вираженні. Це мінімальні темпи підвищення із липня 2022 року.

Читайте: ВВП Німеччини знизився вперше з 2020 року

Продукти харчування у Німеччині минулого місяця подорожчали на 4,6%, одягу та взуття — на 3,5%, енергоносії — на 4,1%. Вартість послуг збільшилась на 3,2%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами