Інфляція у Німеччині у грудні прискорилася до 3,8%

Споживчі ціни у Німеччині, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, у грудні збільшилися на 3,8% у річному вираженні, йдеться у звіті Федерального статистичного управління країни.

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Прискорення інфляції

Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з листопадом, коли вона була мінімальною з червня 2021 року (2,3%).

Дані збіглися як із попередньою оцінкою, так і з консенсус-прогнозом аналітиків, який наводить Trading Economics.

Споживчі ціни у грудні зросли на 0,2% щодо попереднього місяця. У листопаді вони зменшились на 0,7%.

Ціни, розраховані за німецькими стандартами, минулого місяця збільшилися на 3,7% у річному вираженні та на 0,1% у помісячному. Обидва показники також збіглися з прогнозами та попередніми даними. Для порівняння, у листопаді перший показник піднявся на 3,2%, другий — знизився на 0,4%.

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2023 року споживчі ціни в Німеччині зросли в середньому на 5,9% порівняно з попереднім роком. 2022 року інфляція в середньому становила 6,9%.

Базова інфляція (без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв) у грудні склала 3,5% у річному вираженні. Це мінімальні темпи підвищення із липня 2022 року.

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