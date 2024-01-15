ВВП Німеччини знизився вперше з 2020 року

ВВП Німеччини у 2023 році знизився вперше з ковідного 2020 року в умовах високої інфляції, зростання відсоткових ставок та спаду активності як усередині країни, так і за кордоном. Про це йдеться у звіті Федерального статистичного агентства ФРН (Destatis), яке представило попередні дані.

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Падіння ВВП

Обсяг економіки з поправкою на інфляцію зменшився на 0,3% порівняно з 2022 роком, йдеться у звіті Федерального статистичного агентства ФРН (Destatis), яке представило попередні дані. Зниження ВВП з поправкою на інфляцію та календарні фактори становило 0,1%.

«Загальна економічна динаміка в Німеччині погіршилася в 2023 році в умовах, що характеризуються численними кризами», — заявила президент Destatis Рут Бранд.

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«Незважаючи на недавнє послаблення інфляції, ціни залишалися високими на всіх етапах економічного процесу і стримували зростання економіки. Несприятливі фінансові умови, пов'язані з підйомом відсоткових ставок, і послаблення внутрішнього та зовнішнього попиту також мали свої наслідки», — зазначила Бранд.