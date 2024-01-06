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6 січня 2024, 16:00

Економіка Німеччини показала один з найгірших результатів за 23 роки

Німеччина пережила важкий рік й 2024 році ситуація суттєво не покращиться. Про це пише Bloomberg.

Німеччина пережила важкий рік й 2024 році ситуація суттєво не покращиться.

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Слабкий світовий попит, енергетичні та інфраструктурні проблеми вплинули на те, що Німеччина показала один з найгірших економічних результатів у 21 столітті за 2023 рік. Навіть якщо економіка знову почне зростати у 2024 році, їй буде важко позбутись торішнього негативу.

Промислові замовлення в жовтні 2023 року були близькими до найнижчого рівня з середини 2020 року, і економісти очікують, що дані в понеділок 8 січня покажуть зростання на 1%, що навіть близько не достатньо, щоб виправити збитки. Того ж дня будуть опубліковані дані по експорту.

У вівторок 9 січня дані про промислове виробництво, яке також перебуває на такому ж низькому рівні, покажуть, чи почало воно нарешті відновлюватися після п'яти місяців падіння поспіль.

Загальне враження може вказувати на другий квартал спаду, який умовно називають рецесією. Більш повна інформація буде доступна 15 січня, коли німецькі урядовці оприлюднять першу національну оцінку валового внутрішнього продукту Групи семи на 2023 рік, яка, ймовірно, покаже невелике річне падіння.

Найімовірніше, буде зафіксоване падіння на рівні 0,1%, як оцінює Бундесбанк, або 0,3%, як оцінює Європейська комісія.

Єдиний раз за останні два десятиліття гірші показники Німеччини були в 2009 році, коли вирувала світова фінансова криза, а потім під час пандемічного шоку в 2020 році.

Проблеми також викликають енергетичне питання, яке виникло після відмови від російського газу.

З огляду на це, Бундесбанк очікує, що цього року загальне зростання у 2024 році становитиме лише 0,4%.

Джерело: Мінфін
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