Apple у 2023 році вперше стала лідером із продажу смартфонів

Apple Inc. вперше стала найбільшим виробником смартфонів із продажу в кількісному вираженні з часткою ринку 20,1%. Samsung втратила лідерство вперше із 2010 року. Про це йдеться у попередньому звіті International Data Corporation (IDC).

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Активне зростання продажів

«У другому півріччі спостерігалося активне зростання продажів бюджетних пристроїв на платформі Android, включаючи Transsion і Xiaomi, за рахунок популярності на ринках, що розвиваються, проте головним переможцем явно стала Apple, — зазначила глава відділу досліджень в IDC Worldwide Tracker Набіла Попал. — Компанія не тільки єдина із трійки лідерів зафіксувала позитивну динаміку за підсумками року, але й уперше піднялася на перший рядок».

Південнокорейська Samsung Electronics минулого року скоротила продажі на 13,6%, китайська Xiaomi — на 4,7%, OPPO — на 9,9%.

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Тим часом порівняно новий гравець на ринку смартфонів, китайська Transsion, наростила продажі на 30,8% і піднялася на п'яту сходинку за підсумками року з часткою ринку 8,1%.

Постачання смартфонів у світі в 2023 році скоротилися на 3,2% до 1,17 млрд штук, йдеться у звіті IDC.

У четвертому кварталі продаж смартфонів у світі зріс на 8,5% відносно того ж періоду попереднього року — до 326,1 млн штук, при очікуваному підвищенні на 7,3%.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що в четвер, 11 січня, Microsoft ненадовго перехопила у Apple звання найдорожчої компанії у світі, досягнувши капіталізації $2,9 трлн.

Акції компанії за останній місяць упали майже на 6%. Втім, за останній тиждень папери показали невелике поновлення на 2%.