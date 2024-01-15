Apple продає найновіші iPhone у Китаї зі знижками. Техногігант зіткнувся із жорсткою конкуренцією

Apple почав продавати iPhone 15 в Китаї зі знижкою через падіння попиту. Роздрібні ціни впали на $70 через серйозну конкуренцію, яку створюють тамтешні компанії-виробники. Про це пише Reuters.

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Наразі акція триватиме лише три дні до 21 січня. Компанія приурочила її Китайському новому року, втім експерти зазначають, що насправді Apple зіткнувся зі зниженням попиту на iPhone на китайському ринку. Продажі останньої серії смартфонів були набагато гіршими, ніж продаж попередніх моделей.

Падіння склало 30% в перший тиждень 2024 року в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше.

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Місцеві конкуренти, такі як Huawei Technologies і Xiaomi пропонують конкурентоспроможні моделі, в той час, як джерела повідомляють, що деякі компанії та урядові відомства обмежують використання співробітниками пристроїв Apple.

Аналітики очікують, що конкурентне середовище цього року у Китаї стане ще жорсткішим.

Проблеми Apple

Нагадаємо, що у четвер, 11 січня, Microsoft ненадовго перехопила в Apple звання найдорожчої компанії у світі, досягнувши капіталізації в $2,9 трлн.

Акції компанії за останній місяць впали майже на 6%. Втім, за останній тиждень папери показали невелике відновлення на 2%.