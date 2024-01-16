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16 січня 2024, 8:18

Binance закриє росіянам доступ до торгів

З 31 січня громадяни та резиденти рф не зможуть торгувати на платформі Binance P2P. Доступ до майданчика збережеться лише для росіян, які проживають за межами країни та здатні підтвердити це документально. Про це йдеться у повідомленні біржі.

З 31 січня громадяни та резиденти рф не зможуть торгувати на платформі Binance P2P.
Фото: binance.com

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Причина

Вихід компанії із росії шляхом продажу свого регіонального бізнесу майданчика CommEX, на Binance P2P буде також припинено підтримку російського рубля.

Користувачі зможуть вивести свої рублеві активи через фіатних партнерів Binance до 03:00 31 січня за московським часом або конвертувати їх у криптовалюту.

Читайте:Binance оголосила про вихід з рф

Передісторія

Як писав раніше «Мінфін», найбільша криптовалютна біржа у світі Binancе оголосила про вихід з росії. Криптобіржа продає весь свій російський бізнес компанії CommEX.

Раніше Binance вирішила ще більше обмежити російський сервіс P2P-торгівлі. Криптобіржа повідомила користувачам в росії, що вони не можуть обмінювати цифрові токени на іншу валюту, крім рублів.

Обмеження стосувалося всіх облікових записів, у тому числі тих, що пройшли розширену верифікацію за адресою за межами рф.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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