Криптовалютна біржа Binance заборонила громадянам Росії проводити P2P-операції з усіма валютами, крім рубля. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Binance заборонила росіянам операції через P2P-сервіс з усіма валютами, крім рубля
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Обмеження стосуються всіх облікових записів, у тому числі тих, що пройшли розширену верифікацію за адресою за межами Росії.
Спочатку про проблеми повідомили ігрові спільноти. Вони помітили, що зникла можливість купувати турецькі ліри — це робили, щоб купувати ігри на турецьких акаунтах Steam, PlayStation та Xbox.
При спробі купити будь-яку валюту з'являється повідомлення: «Виберіть місцеву валюту для P2P-торгівлі. Це необхідно відповідно до правил роботи Binance для країни, яку ви вказали під час верифікації». При цьому оминути заборону не можна.
Нагадаємо
У березні 2023 року Binance заборонила купівлю та продаж доларів та євро через P2P-сервіс.
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