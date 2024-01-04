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4 січня 2024, 15:37

НАЗК внесло виробника продуктів Vici до переліку міжнародних спонсорів війни

Глобальний виробник і постачальник різноманітних харчових продуктів під брендом Vici, литовська компанія Viciunai Group внесена до переліку Міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), яке веде указаний перелік.

Глобальний виробник і постачальник різноманітних харчових продуктів під брендом Vici, литовська компанія Viciunai Group внесена до переліку Міжнародних спонсорів війни.

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Годування агресора

«Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, представники Viciunai Group обіцяли, що компанія піде з російського ринку, натомість Vici не зупиняє свої потужності у рф, шукає нових працівників та сплачує значні податки до бюджету агресора», — пояснили в НАЗК.

Зазначається, що ще в березні 2022 року керівник литовської групи Шарунас Матійошайтіс заявив, що компанія піде з російського ринку впродовж 3−4 місяців.

Натомість Viciunai досі веде свій бізнес у росії у звичайному режимі без будь-яких скорочень, успішно захищає російську торгову марку в суді, продовжує набирати персонал на свої дочірні підприємства, підтримуючи ринок праці у рф.

Наприклад, виробничий комплекс ТОВ «Вичюнай-русь» є найбільшим підприємством Viciunai Group, на якому працюють 1500 працівників. Він знаходиться в Калінінградській області, а його чистий прибуток за 2022 рік збільшився на 156% (до 20 млн дол).

Дочірня компанія Viciunai ТОВ «БалтКо», бувши офіційним представником компанії в росії, надає там послуги з перевезення продуктів рибної кулінарії, рибної переробки, сурімі й морепродуктів. Її чистий прибуток за 2022 становив 2,5 млн дол. США.

«Допоки такі відомі бренди як Vici продовжують знаходитись на ринку росії, попри всі воєнні злочини агресора, світ отримує неправильний сигнал, що рф залишається частиною міжнародних економічних процесів. Так і мешканці росії бачать, що демократичний світ від них не відвернувся, а вони все роблять правильно», — заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Rubi0
Rubi0
4 січня 2024, 16:51
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Кто-то объяснит зачем это делается, чтоб испортить отношения еще и с Латвией? примеров с вегерским ОТП и австрийского Райфайзен банками мало было, надо еще по граблям поскакать и получить очередную ноту протеста от Латвии вдобавок, а потом убирать быстренько компанию из этого списка, бо Латвия не будет голосовать за что-то нам нужное в ЕС
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