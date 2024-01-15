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15 січня 2024, 16:45

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні впала вдвічі за рік

Станом на 1 січня 2024 року офіційно статус безробітного в Україні мали 96,1 тис. осіб, тоді як на початок минулого року було зареєстровано 186,51 тис. безробітних. Про це свідчать дані Державної служби зайнятості України, пише «Бізнес.Цензор».

Станом на 1 січня 2024 року офіційно статус безробітного в Україні мали 96,1 тис.
Фото:depositphotos.

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Безробіття в Україні

Серед зареєстрованих безробітних станом на початок 2024 року 74,9% становили жінки, решту 25,1% — чоловіки, свідчать дані.

Загалом протягом 2023 року статус безробітного мали 483,25 тис. осіб (протягом 2022 року — 867,64 тис.).

Читайте: Експерти спрогнозували зростання безробіття у світі у 2024 році до 5,2%

За допомогою Служби зайнятості працевлаштовано торік було 160,1 тис. безробітних, 32,9 тис. безробітних пройшли додаткове навчання, 24,6 тис. брали участь у громадських та інших тимчасових роботах.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Україна входить до десятки країн з найвищими показниками безробіття — 21,1% непрацевлаштованого населення країни, максимум з 2010 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Артем Анатольевич
Артем Анатольевич
15 січня 2024, 16:48
#
))) никто не регистрируется
+
+15
Lolik1837
Lolik1837
15 січня 2024, 18:01
#
Уже бы не позорились и не крутили эту «позитивную новость»

Много вы сейчас найдете безработных мужиков, желающих прийти в центр занятости и фактически сказать этим «мобилизуйте меня» ?

+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
15 січня 2024, 19:01
#
Гадаю що багатьох безробітних вже працевлаштували. Тому така статистика. Всі заняті ділом. нема часу скиглити.
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