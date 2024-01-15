Кількість зареєстрованих безробітних в Україні впала вдвічі за рік

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Серед зареєстрованих безробітних станом на початок 2024 року 74,9% становили жінки, решту 25,1% — чоловіки, свідчать дані.

Загалом протягом 2023 року статус безробітного мали 483,25 тис. осіб (протягом 2022 року — 867,64 тис.).

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За допомогою Служби зайнятості працевлаштовано торік було 160,1 тис. безробітних, 32,9 тис. безробітних пройшли додаткове навчання, 24,6 тис. брали участь у громадських та інших тимчасових роботах.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Україна входить до десятки країн з найвищими показниками безробіття — 21,1% непрацевлаштованого населення країни, максимум з 2010 року.