У 2024 році кількість безробітних у світі збільшиться на 2 млн осіб, що призведе до підвищення рівня безробіття до 5,2% з 5,1% у 2023 році, спрогнозувала Міжнародна організація праці (МОП) у доповіді «Перспективи розвитку зайнятості та соціальної сфери світі».
Експерти спрогнозували зростання безробіття у світі у 2024 році до 5,2%
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Зростання безробіття
В основному організація пов'язує це зі зростанням кількості безробітних у країнах із розвиненою економікою.
«Ми прогнозуємо невелике зниження показників на ринках праці, частково через уповільнення зростання у всьому світі», — сказав Reuters директор департаменту досліджень МОП Річард Саманс.
У доповіді наголошується, що після короткого стрибка зростання, коли країни відновилися від пандемії COVID-19, сукупне зростання продуктивності праці швидко повернулося до низьких темпів, що спостерігалися протягом попереднього десятиліття.
«У періоди повільного зростання продуктивності праці реальний наявний дохід і реальна заробітна плата часто виявляються вразливими перед раптовим ціновим шоком», — сказано в документі.
При цьому в доповіді йдеться, що в найближчі два роки очікується незначне зростання зайнятості в країнах з рівнем доходу вищим за середній.
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«Ситуація особливо тривожна у країнах з високим рівнем доходу, де зростання зайнятості стане негативним у 2024 році, а у 2025 році очікуються лише скромні покращення», — йдеться у документі. У країнах з низьким рівнем доходу та рівнем доходу нижче за середнє зростання зайнятості залишиться стійким, прогнозує МОП.
Водночас кількість американців, які вперше звернулися за допомогою з безробіття, за останній тиждень грудня скоротилася на 18 000 — до 202 000 з урахуванням сезонних коливань.
При цьому економісти, опитані Reuters, в середньому прогнозували 216 тисяч заявок за цей період. Агентство уточнило, що рівень безробіття в США при цьому залишався нижчим за 4%. Reuters пояснив це тим, що компанії не поспішають із працевлаштуванням після труднощів із пошуком робочої сили у зв'язку з пандемією COVID-19.
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