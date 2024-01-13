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13 січня 2024, 18:48

Румунські фермери почали блокувати пункт пропуску «Порубне-Сірет»

В ДПСУ повідомили про блокування кордону з румунської сторони пункту пропуску «Порубне-Сірет». Ускладнення руху можливе в обох напрямках. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби на своїй сторінці у «Telegram».

В ДПСУ повідомили про блокування кордону з румунської сторони пункту пропуску «Порубне-Сірет».
Фото:depositphotos

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Що відомо

Термін блокування кордону зі сторони Румунії невідомий, як і причина дій фермерів.

Як зазначають у ДПСУ, значної черги з вантажних транспортних засобів в напрямку України не відмічається. На виїзд з України в Є-черзі зареєстровано 825 автомобілів.

Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів, та пішоходів проходить у звичайному режимі.

Блокування кордонів

Як писав раніше «Мінфін», Європейська комісія 15 вересня скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна.

Польща та Угорщина продовжили заборону на ввезення українського зерна, попри рішення Європейської комісії скасувати обмеження.

До них приєдналася і Словаччина, уряд якої заявив про запровадження односторонніх обмежень на імпорт сільгосппродукції з України до кінця року.

Блокада кордону польськими перевізниками триває з 6 листопада. Вони вимагають, зокрема, скасувати «транспортний безвіз» для України.

Нагадаємо, що нещодавно в Польщі відбулась зміна влади. Дональд Туск знову очолив уряд цієї країни й пообіцяв негайно розв'язати питання блокування кордону. Він критикував свого попередника Матеуша Моравецького, який повністю підтримував польських перевізників.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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