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15 січня 2024, 8:36

Tesla Маска за два тижні 2024 року втратила майже $100 млрд капіталізації

Автомобільна компанія Ілона Маска за два тижні 2024 року втратила майже $100 млрд капіталізації. Це найгірший початок року для Tesla з моменту виходу на біржу у 2010 році. Про це пише Ліга з посиланням на Bloomberg.

Автомобільна компанія Ілона Маска за два тижні 2024 року втратила майже $100 млрд капіталізації.
Фото:depositphotos

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Падіння акцій

З 1 січня акції компанії просіли на 12% через повідомлення про плани Hertz Global Holdings — одного з лідерів ринку оренди автомобілів у США — відмовитися від електрокарів, зменшення цін на автомобілі Tesla у Китаї та збільшення витрат на оплату праці.

Занепокоєння інвесторів

Головне занепокоєння інвесторів Tesla викликає стагнація зростання компанії на ринку електромобілів, пояснив Bloomberg аналітик Cowen Джеффрі Осборн.

За його словами, зниження цін на електрокари в Китаї посилює ці побоювання, бо це вже виглядає як «гонка на дно для індустрії EV з урахуванням гострої конкуренції на цьому ринку».

Падіння акцій Tesla вплинуло на особистий статок Маска.

За оцінкою рейтингу Bloomberg Billionaires Index, він втратив $23 млрд з початку року.

Джерело: Мінфін
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