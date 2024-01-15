П’ятеро найбагатших людей світу з 2020 року подвоїли свої статки вдвічі — Oxfam

П’ятеро найбагатших людей світу з 2020 року подвоїли свої статки з $405 до $869 мільярдів. Про це йдеться у пресрелізі міжнародного об'єднання для боротьби з бідністю у світі Oxfam .

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Як зросли статки «Ми є свідками початку десятиліття розколу, коли мільярди людей страждають від економічних шокових хвиль спричиненими пандемією, інфляцією та війнами, а статки мільярдерів стрімко зростають», — сказав тимчасовий виконавчий директор Oxfam International Амітабх Бехар. Читайте: З початку року статки 400 найбагатших американських мільярдерів зросли на $500 млрд — Forbes За підрахунками Oxfam, за останні чотири роки п’ять найбагатших людей світу подвоїли свої статки з $405 до $869 мільярдів.

«Мільярдери стали на $3,3 трильйона багатшими, ніж у 2020 році, а їхні статки зросли втричі швидше за рівень інфляції», — додали в організації.

Водночас Oxfam закликає уряди країн світу «швидко та радикально» скоротити розрив між надбагатими та рештою суспільства шляхом, зокрема, запровадженням податку на багатство заможних людей у світі.

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За оцінками організації, податок на багатство мільйонерів і мільярдерів світу може приносити $1,8 трильйона на рік.

Податок на багатство

Раніше «Мінфін» писав, що співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен запропонувала повернути колись скасований податок на багатство з метою накопичення додаткових коштів, за рахунок яких можна було б фінансувати різні проєкти відновлення українських міст.