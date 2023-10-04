З початку року статки 400 найбагатших американських мільярдерів зросли на $500 млрд — Forbes

Втративши минулого року $500 млрд, 400 найбагатших людей США повернули свої статки. При цьому понад половину прибутку було отримано за рахунок відновлення акцій технологічних компаній. Про це повідомляє американський Forbes.

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Сукупне багатство 400 американських мільярдерів наразі становить $4,5 трлн. Видання зазначає, що цього року мінімальний стан, який потрібно було мати для включення до рейтингу Forbes 400 — $2,9 млрд.

Найбагатші американські мільярдери

Як і минулого року, рейтинг Forbes очолив засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск. Його статки оцінюються в $251 млрд. Це та сама сума, що й рік тому.

Друге місце посів засновник Amazon Джефф Безос, статки якого оцінюються в $161 млрд.

На третьому місці — співзасновник та голова ради директорів розробника програмного забезпечення Oracle Ларрі Еллісон із $158 млрд.

Нові імена

Цього року у списку 18 нових імен. Серед новачків — легендарний баскетболіст Майкл Джордан (стан $3 млрд), який став першим професійним спортсменом у рейтингу.

Увійти до списку йому дозволила співпраця з Nike, а також те, що він продав свою частку у команді НБА Charlotte Hornets.

Найбагатшою з новачків стала Елізабет Делука (стан $8,2 млрд), вдова засновника Subway, після того, як мережу ресторанів швидкого харчування придбала компанія Roark Capital.

До списку також уперше увійшов засновник венчурного фонду Thrive Capital Джош Кушнер — молодший брат Джареда Кушнера, зятя екс-президента США Дональда Трампа.

38-річний Кушнер став першим представником своєї родини, який потрапив до списку, та наймолодшим із його нових учасників. Сам Трамп до цьогорічного рейтингу не увійшов. Його статки оцінюються в $2,6 млрд, що виявилося нижче порогового значення ($2,9 млрд), за рік він втратив $600 млн.