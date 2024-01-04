Статки російський олігархів зросли на $50 млрд у 2023 році

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Хто розбагатів найбільше

засновник «Лукойлу» Вагіт Алекперов — + $9,29 млрд (всього $24,7 млрд);

співзасновник компаній «Єврохім» та СУЕК Андрій Мельниченко — +$5,67 млрд (загалом $17,42 млрд);

засновник НЛМК Владімір Лісін — + $4,08 млрд (всього $23,9 млрд);

колишній віцепрезидент «Лукойлу» Леонід Федун — +$3,91 млрд (загалом 9,78 млрд);

голова НОВАТЕКу Леонід Міхельсон — + $2,83 млрд (всього $27,5 млрд).

Найбагатшим росіянином залишається власник «Норнікелю» олігарх Владімір Потанін, його статки зросли на $2,5 млрд, до $31,1 млрд.

Хто отримав збитки

Найбільших збитків зазнав основний акціонер «Акрона» В'ячеслав Кантор — його статки зменшилися на $149 млн, до $6,21 млрд.