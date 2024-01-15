У МВФ вважають, що штучний інтелект вплине на 40% робочих місць

Розвиток штучного інтелекту може призвести у майбутньому до зменшення попиту на робочу силу й нерівності між націями. Таку думку висловила очільниця МВФ Крісталіна Георгієва у блозі на сайті Фонду.

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Георгієва пише, що розвиток технологій може призвести до того, що майже 40% робочих місць в усьому світі будуть заміщені штучним інтелектом.

Очільниця МВФ зазначила, що політики мають звернути увагу на «тривожну тенденцію», щоб «запобігти подальшому розпалюванню соціальної напруги за допомогою технології».

Аналіз МВФ передбачає, що штучний інтелект, ймовірно, вплине приблизно на 60% робочих місць у розвинутих економіках і на 26% — у країнах з низьким рівнем доходу.

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У половині випадків працівники можуть розраховувати на користь від інтеграції штучного інтелекту, тоді як в інших ситуаціях ШІ виконуватиме завдання замість людей, знизивши попит на робочу силу.

За словами Георгієвої, багато країн не мають інфраструктури або кваліфікованої робочої сили, щоб скористатися перевагами ШІ, тому ця технологія може погіршити нерівність між націями.

Георгієва також вказала на можливості для збільшення виробництва та доходів у всьому світі завдяки використанню ШІ.

Раніше Біл Гейтс заявляв, що ШІ не забере в людей роботу, а скоротить робочий тиждень до трьох днів, а Папа Римський Франциск попередив про небезпеку диктатури ШІ, яку можна створити через можливе неетичне використання цієї технології.