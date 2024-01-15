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15 січня 2024, 11:44

У МВФ вважають, що штучний інтелект вплине на 40% робочих місць

Розвиток штучного інтелекту може призвести у майбутньому до зменшення попиту на робочу силу й нерівності між націями. Таку думку висловила очільниця МВФ Крісталіна Георгієва у блозі на сайті Фонду.

Розвиток штучного інтелекту може призвести у майбутньому до зменшення попиту на робочу силу й нерівності між націями.

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Георгієва пише, що розвиток технологій може призвести до того, що майже 40% робочих місць в усьому світі будуть заміщені штучним інтелектом.

Очільниця МВФ зазначила, що політики мають звернути увагу на «тривожну тенденцію», щоб «запобігти подальшому розпалюванню соціальної напруги за допомогою технології».

Аналіз МВФ передбачає, що штучний інтелект, ймовірно, вплине приблизно на 60% робочих місць у розвинутих економіках і на 26% — у країнах з низьким рівнем доходу.

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У половині випадків працівники можуть розраховувати на користь від інтеграції штучного інтелекту, тоді як в інших ситуаціях ШІ виконуватиме завдання замість людей, знизивши попит на робочу силу.

За словами Георгієвої, багато країн не мають інфраструктури або кваліфікованої робочої сили, щоб скористатися перевагами ШІ, тому ця технологія може погіршити нерівність між націями.

Георгієва також вказала на можливості для збільшення виробництва та доходів у всьому світі завдяки використанню ШІ.

Раніше Біл Гейтс заявляв, що ШІ не забере в людей роботу, а скоротить робочий тиждень до трьох днів, а Папа Римський Франциск попередив про небезпеку диктатури ШІ, яку можна створити через можливе неетичне використання цієї технології.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
JWT
JWT
15 січня 2024, 13:06
#
«Раніше Біл Гейтс заявляв, що ШІ не забере в людей роботу, а скоротить робочий тиждень до трьох днів»

З урахуванням того що в США переважно погодинна оплата праці, то роботу не забере, а от заробіток — легко.
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
15 січня 2024, 13:12
#
А ви до сих пір ще вірите очкарику?
+
+15
JWT
JWT
15 січня 2024, 13:22
#
Я нікому не вірю, навіть собі
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
15 січня 2024, 14:52
#
ШІ не вплине, хіба лиш на пастухів… і то не факт, так що в назві помилка, 100% робочих мість так чи інакше, зачепить ШІ. Забере 40%, створить 60%… те саме казали, що після впровадження комп’ютерів, паперові носії та документи щезнуть… але ж ні, офіси жеруть папір тонами, бо принтер більш ефективний, ніж олівець. Так, що хто зна…
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