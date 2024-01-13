В Аргентині хочуть дозволити випуск купюр номіналом 10 тисяч і 20 тисяч песо

Центральний банк Аргентини дозволить випуск купюр номіналом 10 тисяч і 20 тисяч песо на фоні найбільшої у Південній Америці інфляції. Про це повідомляє Bloomberg.

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У грудні 2023 року річний рівень інфляції в Аргентині сягнув 211,4%, що є вищою інфляцією, ніж у Венесуели. Таким чином рівень споживчих цін в Аргентині зростає найшвидшими темпами в Південній Америці.

На фоні цього у споживачів виникають проблеми з оплатою, адже найбільша купюра за номіналом становить лише 2000 аргентинських песо.

Такі купюри мають великий попит, але навіть вони не забезпечують стабільне функціонування ринку. Ціна за один долар становила 815 песо на момент четверга 11 січня. А курс чорного ринку, відомий як «блакитний долар», з початку року впав до 1150 песо за долар США.

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