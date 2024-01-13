Центральний банк Аргентини дозволить випуск купюр номіналом 10 тисяч і 20 тисяч песо на фоні найбільшої у Південній Америці інфляції. Про це повідомляє Bloomberg.
В Аргентині хочуть дозволити випуск купюр номіналом 10 тисяч і 20 тисяч песо
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У грудні 2023 року річний рівень інфляції в Аргентині сягнув 211,4%, що є вищою інфляцією, ніж у Венесуели. Таким чином рівень споживчих цін в Аргентині зростає найшвидшими темпами в Південній Америці.
На фоні цього у споживачів виникають проблеми з оплатою, адже найбільша купюра за номіналом становить лише 2000 аргентинських песо.
Такі купюри мають великий попит, але навіть вони не забезпечують стабільне функціонування ринку. Ціна за один долар становила 815 песо на момент четверга 11 січня. А курс чорного ринку, відомий як «блакитний долар», з початку року впав до 1150 песо за долар США.
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Хоча велика частина аргентинців почали використовувати долар як валюту для повсякденних трансакцій, купувати його дуже дорого, а песо все ще потрібен для оплати повсякденних послуг, таких як похід в магазин, ресторани та кафе.
Тому збільшення номіналів валют має полегшити проблеми, що зʼявились зі стрімким зростанням цін.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Аргентина намагається укласти угоду з Міжнародним валютним фондом (МВФ) для отримання $3 млрд, які необхідні для виплати боргу. Зустрічі з представниками МВФ заплановані на січень 2024 року.
За оцінками аналітиків, чисті резерви Центрального банку Аргентини залишаються від'ємними та становлять близько $8 млрд.
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