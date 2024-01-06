Аргентина продала векселі на $3,2 млрд, щоб розплатитись з боргами

Центральний банк Аргентини випустив векселі з 10-річним терміном погашення на суму $3,2 млрд. Цей крок був необхідним для виплати зобов'язань перед приватними інвесторами. Про це повідомляє Reuters.

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Випуск векселів не зашкодить фінансовому стану аргентинського Центробанку, заявили в пресслужбі президента Хав'єра Мілея.

Аргентина намагається укласти угоду з Міжнародним валютним фондом (МВФ) для отримання $3 млрд, які необхідні для виплати боргу. Зустрічі з представниками МВФ заплановані на січень 2024 року.

За оцінками аналітиків, чисті резерви Центрального банку Аргентини залишаються від'ємними та становлять близько $8 млрд.