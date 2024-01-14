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14 січня 2024, 12:17

В Нацкомісії пояснили, чому скасували мораторій на стягнення боргів за ЖКП

Основна причина скасування мораторію — це зростання заборгованості за житлові комунальні послуги. Зокрема сьогодні борг населення за спожитою електроенергією збільшився на 41% у порівнянні з довоєнним часом. Про це розповів голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Основна причина скасування мораторію — це зростання заборгованості за житлові комунальні послуги.
Фото:depositphotos

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За його словами для нормального функціонування енергосистеми України необхідні значні ресурси, тому скасування мораторію була вимушеною мірою.

Ущаповський додає, що ті домогосподарства які мають відповідні субсидії, сплачують за комунальні послуги майже у повному розмірі і парадоксальним є те, що борги зростають переважно через домогосподарства, які є платоспроможними, оскільки мораторій значно погіршив платіжну дисципліну.

Проте, дія мораторію зберігатиметься на територіях де ведуться бойові дії та на прифронтових територіях.

Читайте: Українці скаржаться на необґрунтовані борги за світло

В такий спосіб Кабмін прагне зупини зростання боргів за комунальні послуги, які вже сягнули небачених цифр.

Нагадаємо

9 січня Уряд скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Згідно з постановою, у разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, постачальникам комунальних послуг має бути надана заява та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі.

Читайте також: Yasno почне відключення боржників від електроенергії з кінця січня

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 січня 2024, 12:35
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Еще одна «удобно созданная» и «смешная» контора созданная, ну вы сами знаете кем и когда. Очень смешно звучит …голова НКРЕКП…
Первого «голову» до сих пор найти не могут!
У квітні 2019-го Дмитро Вовк, вилетів з України до Бельгії, і з того часу не повертався. 20 серпня його було оголошено в міжнародний розшук. 11 листопада 2019 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно заарештувала Дмитра Вовка.
Какие «создатели» такие и «головы»!
очень сомневаюсь, что этот вовк находясь в Бельгии подрабатывает уборщиком пляжей или собирает вторсырье. И думаю, с будущим и у него и его близких все нормально!
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