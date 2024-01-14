В Нацкомісії пояснили, чому скасували мораторій на стягнення боргів за ЖКП

Основна причина скасування мораторію — це зростання заборгованості за житлові комунальні послуги. Зокрема сьогодні борг населення за спожитою електроенергією збільшився на 41% у порівнянні з довоєнним часом. Про це розповів голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

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За його словами для нормального функціонування енергосистеми України необхідні значні ресурси, тому скасування мораторію була вимушеною мірою.

Ущаповський додає, що ті домогосподарства які мають відповідні субсидії, сплачують за комунальні послуги майже у повному розмірі і парадоксальним є те, що борги зростають переважно через домогосподарства, які є платоспроможними, оскільки мораторій значно погіршив платіжну дисципліну.

Проте, дія мораторію зберігатиметься на територіях де ведуться бойові дії та на прифронтових територіях.

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В такий спосіб Кабмін прагне зупини зростання боргів за комунальні послуги, які вже сягнули небачених цифр.

Нагадаємо

9 січня Уряд скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Згідно з постановою, у разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, постачальникам комунальних послуг має бути надана заява та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі.

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