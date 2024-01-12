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12 січня 2024, 14:56

У Фонді гарантування заявили про інформатаку зі сторони акціонерів ліквідованого банку

У Фонді гарантування вкладів фізосіб заявляють про чорну піар-компанію з боку власників одного з ліквідованих банків. Про це повідомив заступник директора-розпорядника Фонду Андрій Оленчик у колонці на ЕП.

У Фонді гарантування вкладів фізосіб заявляють про чорну піар-компанію з боку власників одного з ліквідованих банків.

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Що заявили у Фонді

За словами Оленчука, у Фонді кілька місяців поспіль спостерігали за підготовкою цієї кампанії. «На Фонд гарантування вкладів завалився шквал однотипних інформаційних запитів, а у низці ЗМІ та телеграм-каналів з’явилися абсолютно ідентичні, дослівно передруковані матеріали, неприкрито заангажовані та незбалансовані», — зазначив він.

У Фонді заявляють, що є обґрунтовані підстави вважати, що за чорною піар-кампанією стоять власники одного з банків, що виводяться з ринку за маніпуляції з приховування реального походження платежів, пов’язаних з гральним бізнесом.

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«Кошти, на які вони дуже розраховували для себе особисто, дістались кредиторам банку та державі, — зокрема, вже під управлінням Фонду з цього банку було перераховано Державній податковій службі понад пів мільярда гривень, які банк заборгував державі, ще працюючи на ринку і маючи мільярдні прибутки. Цілком очевидне їхнє розчарування… власникам збанкрутілих банків доведеться відкласти придбання елітної нерухомості та яхт до кращих часів», — пише заступник директора-розпорядника Фонду гарантування.

Про який саме банк йдеться він не повідомляє.

Які банки були нещодавно ліквідовані

На початку грудня 2023 року Фонд заявив про перерахування з рахунків АТ «Айбокс Банк» Державній Податковій Службі України 550 млн грн.

Саме цей банк, а також АТ «АКБ «Конкорд» були виведені з ринку згідно зі статтею 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у зв’язку із систематичним порушення банками вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Загалом від початку повномасштабної війни з банківського ринку України за рішенням Національного банку було виведено 8 банків.

Джерело: Мінфін
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