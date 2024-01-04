Фонд гарантування у грудні продав активи банків-банкрутів майже на 36 мільйонів гривень

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Успішні аукціони

Протягом грудня у системі Прозорро.Продажі відбулися 53 успішних аукціони з продажу активів 10 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів.

Сума успішних торгів склала більше 35,87 млн грн. 78% цієї суми — 28 млн грн — становив продаж об'єктів нерухомості, які перебували на балансі банків, що ліквідуються.

На сьогодні, за результатами успішних аукціонів за грудень, отримано оплату за 31 лот на суму 13,2 млн грн. Кошти за решту 22 лоти, на суму майже 22,7 млн грн, поки очікуються.

Куди йдуть кошти вид продажу

У Фонді гарантування нагадують, що кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.