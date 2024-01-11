Головне за четвер: Ринок землі, біткоїн-ETF та прогноз курсу валют

З 1 січня український ринок землі зазнав відчутних змін — право придбання ділянок отримали юрособи, а громадяни зможуть розширити власний земельний банк. Яким чином це вплине на ціну наділу, та чи варто очікувати на вибухове зростання її вартості гектару, розбирався «Мінфін».

Виплати переселенцям продовжать на пів року, але не всім

Кабмін планує продовжити виплату допомоги на проживання переселенцям, проте йдеться лише про окремі категорії внутрішньо переміщених осіб.

У США вперше дозволили ETF на біткоїн

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США схвалила запуск 11 біржових фондів (ETF), що інвестують безпосередньо в біткоїни. Очікується, що це стане знаковою подією для сектора цифрових активів і відкриє доступ до найбільшої криптовалюти на традиційному фінансовому ринку США і за його межами.

Курс долара та євро «розігріли»: що буде з валютою далі. Прогноз курсу валют на тиждень (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про: курс долара та євро, що буде з валютою далі та прогноз курсу долара та євро на період з 11 по 17 січня.

За 10 років населення України скоротилося майже на 40%: як це змінить економіку

За 10 років населення України скоротилося майже на 40%. Найближчі 2−3 роки українців може стати ще на 20% менше. Тобто населення ризикує скоротитись до 20 млн. Що може врятувати ситуацію, розповів український економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.