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11 січня 2024, 16:53

Виплати переселенцям продовжать на пів року, але не всім

Кабмін планує продовжити виплату допомоги на проживання переселенцям, проте йдеться лише про окремі категорії внутрішньо переміщених осіб. Про це перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак розповіла в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

Кабмін планує продовжити виплату допомоги на проживання переселенцям, проте йдеться лише про окремі категорії внутрішньо переміщених осіб.
Фото:depositphotos

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Що відомо

«Головна зміна, яку ми зараз готуємо, це те, що є група всередині переміщених осіб, які отримували допомогу вже тривалий період часу, і за чинним регулюванням наприкінці січня для них мають зупинитися виплати. Але ми зараз фіналізуємо постанову Кабміну, сподіваємось, що уряд найближчим часом його затвердить, і ця ухвала дозволить продовжити ще на пів року виплати всередині переміщеним особам», — сказала Марчак.

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Для кого продовжать виплати

Виплати продовжать лише для окремих категорій переселенців: непрацездатних осіб, пенсіонерів, дітей та осіб з інвалідністю.

Джерело: Мінфін
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