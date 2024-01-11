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11 січня 2024, 13:57

У 2023 році українці за кордоном оформили понад пів мільйона паспортів

У закордонних філіях держпідприємства «Документ», що належить до сфери управління Державної міграційної служби, були оформлені 530 тисяч паспортних документів — 148 тисяч ID-карток та понад 382 тисячі закордонних паспортів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У закордонних філіях держпідприємства «Документ», що належить до сфери управління Державної міграційної служби, були оформлені 530 тисяч паспортних документів — 148 тисяч ID-карток та понад 382 тисячі закордонних паспортів.
Фото: zmina.info

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За його словами, паспортні послуги закордоном українці можуть отримати вже у 7 країнах, а саме у:

  • Німеччині,
  • Італії,
  • Словаччині,
  • Іспанії,
  • Туреччині,
  • Чехії,
  • Польщі.

Загалом підрозділи Державної міграційної служби упродовж минулого року оформили громадянам України понад 2,7 млн закордонних паспортів та понад 1,4 млн ID-карток.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабінет міністрів вдосконалив реалізацію експериментального проєкту щодо оформлення внутрішнього та закордонного паспортів українцям, які перебувають за межами країни.

Підрозділам ДП «Документ» нададуть можливості проводити процедуру встановлення особи у режимі відеоконференцзв'язку.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
11 січня 2024, 16:02
#
Скоро на інші будуть міняти на місцеві.
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