Кабмін спростив оформлення паспортів за кордоном. Ідентифікуватимуть по відео

Кабінет міністрів вдосконалив реалізацію експериментального проєкту щодо оформлення внутрішнього та закордонного паспортів українцям, які перебувають за межами країни. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Що відомо

Зміни передбачають запровадження процедури приймання ДП «Документ» за кордоном документів та анкет-заяв від осіб, які вперше оформляють паспорт громадянина України після досягнення 18 років.

Для цього закордонним відокремленим підрозділам ДП «Документ» будуть надані можливості проводити процедуру встановлення особи у режимі відеоконференцзв'язку за участю заявника та членів його сім'ї, близької особи.

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