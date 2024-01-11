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11 січня 2024, 9:47

Рейтинг найвпливовіших паспортів світу: Україна втратила дві позиції

Український паспорт опустився з 30-го на 32-е місце у міжнародному рейтингу найвпливовіших паспортів світу. Про це йдеться в звіті The Henley Passport Index.

Український паспорт опустився з 30-го на 32-е місце у міжнародному рейтингу найвпливовіших паспортів світу.

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Попри досягнення домовленості про безвізове переміщення з Кенією, М'янмою та Ефіопією, у загальному рейтингу Україна втратила дві сходинки через зміни позицій інших країн в Індексі паспортів світу, який публікує компанія Henley&Partners на основі даних Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

За підрахунками укладачів рейтингу, наразі паспорт України надає безвізовий доступ до 148 країн світу.

Водночас перше місце у ньому вперше за 19 років спостережень посіли одразу шість країн, громадяни яких можуть подорожувати без візи за 194 напрямками світу із 227: це чотири країни Європейського союзу — Німеччина, Італія, Іспанія та Франція, а також дві азіатські країни — Сінгапур та Японія.

Південна Корея, Фінляндія та Швеція посіли друге місце (193 безвізових напрямки), Австрія,Данія, Ірландія та Нідерланди розділили третє місце (192).

Велика Британія опустилася на четверту позицію (191), а США посідають сьоме місце (187). При цьому десять років тому обидві країни очолювали рейтинг.

Джерело: Мінфін
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