НАЗК внесло провідного китайського виробника всюдиходів Shandong Odes до переліку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло провідного виробника мотовсюдиходів, китайську компанію Shandong Odes Industry Co., Ltd, (Aodes) до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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Підставою для відповідного рішення стала закупівля Міноборони рф всюдиходів компанії для потреб своєї армії. Крім того, Shandong Odes продовжує активно постачати й інші автомобілі до росії та сплачувати сотні тисяч доларів до бюджету агресора, зазначили у відомстві.

Компанія має штаб-квартиру в Шаньдуні, КНР. Бренд Aodes також зареєстрований у США і включає повний спектр виробництва, обслуговування та реалізації мотовсюдиходів з командами дослідження та розробки зі США, Європи та Китаю.

До росії Shandong Odes постачає свою продукцію з 2021 року. А офіційним дистриб'ютором Aodes на території рф є ТОВ «Меркури-ДВ». Лише за 2022 рік вона сплатила податків до бюджету агресора на понад $797 тис.

Російське представництво Aodes складається з понад 60 дилерських центрів, які продають та обслуговують квадроцикли, мотовсюдиходи та гольфкари власного виробництва.

«Aodes продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій з державою-терористом. Зокрема, у період з 24 лютого 2022 року по 31 липня 2023 року було імпортовано товарів на понад $16 млн. Серед товарів були квадроцикли, запчастини для їх ремонту та обслуговування, надувні човни», — зазначили в НАЗК.

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У березні та квітні цього року компанія відправила до росії 137 автомобілів Desertcross на понад $1,5 млн. Основним покупцем виступала російська автоспортивна компанія «Формула 7«/»Формула Д». А з жовтня 2022 року по серпень 2023 китайська Shandong Odes експортувала запчастини до квадроциклів та всюдиходів на загальну суму понад $19 млн.

Крім того, у 2023 році Міноборони рф закупило китайські всюдиходи Desertcross 1000−3 для потреб своєї армії. Станом на середину листопада 2023 року у розпорядженні ворога вже нараховувалось 537 одиниць Desertcross 1000−3, а до кінця березня 2024 року має бути закуплено ще 1590 одиниць з «додатковими опціями».

Ці машини отримали підрозділи спеціального призначення для підвезення боєприпасів, інших вантажів вагою до 550 кг, а також санітарно-евакуаційних задач.

Нещодавно оприлюднені українськими військовими кадри підтверджують знищення двох всюдиходів китайського виробництва Desertcross 1000−3 поблизу Кринки на тимчасово окупованій території Херсонщини.