Глава НБУ подав нову декларацію: які прибутки він показав

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 січня 2024, 16:21

Глава НБУ подав нову декларацію: які прибутки він показав

Андрій Пишний подав нову декларацію (від 5 січня 2024 року) по зарплаті на посаді голови НБУ у розмірі 197,5 тис. грн, що трохи перевищує суму окладу, задекларовану ним 8 грудня 2023-го — 190,97 тис. грн.

Андрій Пишнийподав нову декларацію (від 5 січня 2024 року) по зарплаті на посаді голови НБУ у розмірі 197,5 тис.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Однак якщо минулого місяця Андрій Григорович заявляв про передачу цього доходу на благодійність, то зараз про такі дії не повідомляється.

Також варто зазначити, що розмір зарплати Пишного, заявлений банкіром у звіті НАЗК, майже двоє менший за аналогічну зарплату його попередника на посаді голови Нацбанку Кирила Шевченка.

Читайте: НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій: чим володіє голова НБУ

Шевченко 31 січня 2022 року подавав декларацію із розміром зарплати на 367,3 тис. А після повномасштабного вторгнення, як і інші чиновники, більше не робив звітів.

Нагадаємо, що Андрій Пишний став найкращим головою центробанку Європи за версією The Banker.

Читайте також: Як НБУ змінить валютні правила і що робитиме з курсом у 2024 році

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Studioexclusive
Studioexclusive
10 січня 2024, 17:09
#
Цікаво, яким чином розраховується і затверджується зарплатня на дані посади? Хто знає?
+
0
kadaad1988
kadaad1988
10 січня 2024, 17:27
#
У нас при Порошенко сделали так, что чинуши сами себе назначают оклады, премии и прочие выплаты.
+
0
Артем Анатольевич
Артем Анатольевич
10 січня 2024, 17:44
#
Я тоже хочу,куда обращаться? Могу делать умный вид и носить деловые костюмы. Писал сценарии к 95 кварталу по накурке. Говорят,всех с квартала трудоустроили,а про меня забыли.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Артем Анатольевич, Антон Куминов и 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами