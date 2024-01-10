Глава НБУ подав нову декларацію: які прибутки він показав

Андрій Пишний подав нову декларацію (від 5 січня 2024 року) по зарплаті на посаді голови НБУ у розмірі 197,5 тис. грн, що трохи перевищує суму окладу, задекларовану ним 8 грудня 2023-го — 190,97 тис. грн.

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Однак якщо минулого місяця Андрій Григорович заявляв про передачу цього доходу на благодійність, то зараз про такі дії не повідомляється.

Також варто зазначити, що розмір зарплати Пишного, заявлений банкіром у звіті НАЗК, майже двоє менший за аналогічну зарплату його попередника на посаді голови Нацбанку Кирила Шевченка.

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