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10 січня 2024, 17:16

Bloomberg дізнався про звільнення 35% персоналу в сервісі Twitch, що належить Amazon

Стрімінговий сервіс Twitch, що належить Amazon, планує скоротити 35% свого персоналу. Про це повідомили Bloomberg інформовані джерела.

Стрімінговий сервіс Twitch, що належить Amazon, планує скоротити 35% свого персоналу.
Фото: depositphotos

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Що кажуть джерела

За їхніми словами, про звільнення майже 500 осіб компанія може оголосити 10 січня.

Скорочення відбуваються на тлі побоювань щодо збитків Twitch та відходу з компанії кількох топменеджерів.

В останні роки Twitch приділяє більше уваги рекламі. Через дев'ять років, після того, як Amazon купив Twitch, бізнес сервісу залишається збитковим, повідомили агентству джерела, які побажали зберегти анонімність.

Керівництво Twitch раніше заявило, що вміст великомасштабного вебсайту, що підтримує 1,8 млрд годин онлайн-відеоконтента на місяць, обходиться надзвичайно дорого.

Читайте також: Масові звільнення продовжуються: Amazon скоротить ще 9 тисяч співробітників

У 2023 році Twitch вже провів два раунди звільнень, скоротивши понад 400 посад у рамках масштабного скорочення робочих місць в Amazon.

Нагадаємо

У грудні 2023 року гендиректор Twitch Ден Кленсі оголосив про припинення діяльності сервісу в Південній Кореї через «надмірно високі» витрати на його підтримку, які майже вдесятеро перевищують витрати в інших регіонах.

Крім того, в останні місяці 2023 року про свій вихід з Twitch оголосили кілька топменеджерів, у тому числі директор з продуктів, директор з роботи з клієнтами та директор з контенту.

Bloomberg зазначає, що Amazon у 2022 році ініціював найбільше в історії корпоративне скорочення робочих місць, плануючи на 27 тисяч скоротити кількість посад у компанії.

У січні 2023 року компанія оголосила про звільнення понад 18 000 співробітників через «невизначеність в економіці» та надто активного найму в останні роки. У жовтні пройшов новий раунд скорочень у музичному підрозділі Amazon, у тому числі на платформі потокового аудіо та у цифровому магазині пісень.

Джерело: Мінфін
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