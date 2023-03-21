Масові звільнення продовжуються: Amazon скоротить ще 9 тисяч співробітників

Компанія Amazon у найближчі тижні звільнить ще 9 тисяч співробітників на додаток до попередніх скорочень — очікується, що останнє скорочення торкнеться підрозділів хмарних обчислень, реклами, кадрів та Twitch. Про це пише CNBC із посиланням на службову записку для персоналу гендиректора компанії Енді Джассі.

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Скорочення в Amazon

«Ці скорочення відбудуться на додаток до раніше оголошених звільнень, які почалися в листопаді і продовжилися в січні. Цей раунд охопив понад 18 тис. співробітників, і в першу чергу торкнувся співробітників відділів роздрібної торгівлі, пристроїв, рекрутингу та управління персоналом.

Amazon ухвалив рішення звільнити більше співробітників, оскільки прагне оптимізувати витрати. За словами Джассі, компанія взяла до уваги економічну ситуацію, а також «невизначеність, яка існує в найближчому майбутньому». Компанія щойно завершила другу фазу свого річного бюджетного процесу, яка отримала внутрішню назву «OP2».

«Основним принципом нашого річного планування в цьому році було бути більш економними, але при цьому дозволяти нам інвестувати в ключові довгострокові проєкти, які, на нашу думку, можуть суттєво покращити життя клієнтів і Amazon в цілому», — заявив Джассі.

Amazon переживає найбільші звільнення в історії компанії після того, як під час пандемії Covid-19 компанія почала масово наймати працівників. До кінця 2021 року глобальна робоча сила компанії зросла до більш ніж 1,6 мільйона осіб у порівнянні з 798 000 у четвертому кварталі 2019 року.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що американський концерн Amazon у рамках скорочення штату звільнить понад 18 тисяч співробітників.