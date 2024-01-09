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9 січня 2024, 15:14

Війна за Тайвань коштуватиме близько 10% світового ВВП — Bloomberg

Війна за Тайвань може коштувати $10 трлн, що дорівнює близько 10% світового ВВП, та перевищує удар від війни в Україні, пандемії коронавірусу та світової фінансової кризи. Про це свідчать підрахунки Bloomberg Economics.

Війна за Тайвань може коштувати $10 трлн, що дорівнює близько 10% світового ВВП, та перевищує удар від війни в Україні, пандемії коронавірусу та світової фінансової кризи.
Фото: freepik.com

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«Економічна та військова потужність Китаю, зростаюче почуття національної ідентичності Тайваню та нестабільні відносини між Пекіном і Вашингтоном означають, що умови для кризи існують», — йдеться в статті.

Агентство зазначає, що вторгнення росії в Україну та дефіцит напівпровідників, коли світ знову відкрився від карантину через COVID-19, дають невелике уявлення про те, що поставлено на карту для світової економіки. Наслідки війни в Тайванській протоці були б набагато більшими.

Тайвань виробляє більшість у світі передових напівпровідників, а також багато мікросхем. У всьому світі 5,6% загальної доданої вартості припадає на сектори, які використовують мікросхеми як пряму сировину — це майже $6 трлн.

Загальна ринкова капіталізація 20 найбільших клієнтів гіганта виробництва мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. становить близько $7,4 трлн. Також Тайванська протока є одним із найжвавіших судноплавних шляхів у світі.

Два сценарії

Bloomberg Economics змоделювало два сценарії: китайське вторгнення, яке втягує США в локальний конфлікт, і блокада, яка відрізає Тайвань від торгівлі з рештою світу.

Набір моделей використовується для оцінки впливу на ВВП, враховуючи удар по постачанню напівпровідників, перебої в судноплавстві в регіоні, торговельні санкції та тарифи, а також вплив на фінансові ринки.

У разі війни економіка Тайваню буде знищена. Базуючись на порівнянних останніх конфліктах, Bloomberg Economics оцінює 40% удару по ВВП. Населення та промислова база, зосереджена на узбережжі, додадуть людських та економічних витрат.

Якщо відносини з основними торговельними партнерами буде вимкнено та не буде доступу до передових напівпровідників, ВВП Китаю зазнає удару на 16,7%.

Для США, які знаходяться далі від центру подій, але все ще з великою кількістю поставлених на карту — наприклад, через залежність Apple від азійського ланцюга постачання електроніки — ВВП впаде на 6,7%.

Для світу в цілому ВВП впаде на 10,2%, при цьому найбільше постраждає економіка Південної Кореї, Японії та інших країн Східної Азії.

Ключове припущення в цьому сценарії полягає в тому, що США вдасться залучити союзників до узгоджених і суворих економічних санкцій проти Китаю.

Вплив на ВВП у перший рік війни

Для Тайваню, невеликої відкритої економіки, яка процвітала завдяки торгівлі, ВВП у перший рік війни знизиться на 12,2%. Для Китаю, США та світу в цілому ВВП у перший рік знизиться на 8,9%, 3,3% та 5% відповідно.

Причина меншого впливу порівняно зі сценарієм війни полягає в тому, що, хоча світова економіка все ще втрачає доступ до всіх чіпів Тайваню, інші потрясіння, зокрема тарифи між США та їхніми союзниками та Китаєм, збої в азійському судноплавстві та падіння на фінансових ринках — зменшені.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
BobKickass
BobKickass
9 січня 2024, 16:26
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Звідси логічним виходом було би мінімілізувати загрозу війни на Тайвані шляхом нанесення поразки іншому агресору. Але ж ні…
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
9 січня 2024, 16:58
#
Все просто. Їм потрібна ця війна.
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0
BobKickass
BobKickass
9 січня 2024, 17:12
#
А кожен читаючий під «їм» зрозумів щось своє, як і під «ця» :)
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