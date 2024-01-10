Найкращий відгук грудня: чому дитячі картки від monobank йдуть у «мінус» попри встановлені ліміти

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у грудні. Ним став користувач Trech8, який поскаржився , що monobank попри встановлені ліміти списав кошти з картки його неповнолітньої доньки і баланс пішов у мінус.

Автор відгуку розповів, що давно оформив у monobank дитячу картку дочці. Зараз дівчинці 13 років. Вона використала картку для онлайн гри. В результаті, за передплату були зняті гроші, хоча коштів на рахунку не вистачало.

«Баланс пішов у негативний. Як це у принципі можливо? Карта неповнолітньої дитини. На якій підставі там можливі, на мій погляд, шахрайські дії зі зняттям коштів понад позитивний баланс?», — цікавиться Trech8.

Що відповіли у банку

Служба підтримки monobank нагадала, що дитячу карту для дитини можна оформити у віці від 6 до 14 років. Вона оформлюється на рахунок одного з батьків.

«Розуміємо, що ви не розраховували на те, що суму буде списано понад доступний баланс. При цьому під час списання деяких операцій може бути наданий овердрафт.

Згідно з правилами платіжна система має право, не чекаючи відповіді від банку при проведенні авторизації, підтвердити цю операцію самостійно на користь торгової точки для зручності клієнта та належної оплати послуг, які раніше були надані. У разі проведення операції таким чином банк інформується вже постфактум — надходить повідомлення про те, що платіжна система схвалила проведення такого роду операції", — розповіли у банку.

При цьому в monobank наголосили: оскільки в момент підтвердження угоди платіжна система не оперує даними, отриманими з банку, справді трапляються такі ситуації, коли операції здійснюються незважаючи на встановлені ліміти (ліміт інтернет-оплати, кредитний ліміт).

«Не виконувати такі вимоги банк не має права, оскільки це пряме порушення правил платіжної системи. Таким чином, банк може надати овердрафт на підставі Закону України „Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток та здійснення операцій із їх застосуванням“. Детальніше інформацію прописано у пункті 3.22. Якщо клієнт не отримав послугу/товар за цією операцією, банк може виставити диспут для оскарження суми списання через платіжну систему», — додали у monobank.

Правила конкурсу «Кращий відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «найкращий», відгук має відповідати ряду критеріїв:

Відгук повинен бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.

Описаний досвід має бути корисним для інших клієнтів банку.

У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний досвід користувача.

Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Найкращого відгуку місяця» читайте тут.