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9 січня 2024, 12:45

BlackRock й інші компанії вже встановили комісії за спотові біткоїн-ETF

Компанії BlackRock, VanEck і Ark/21Shares оголосили про низькі комісії за свої заплановані спотові біткоїн-ETF. Це посилює конкуренцію в секторі, оскільки криптографічні компанії, такі як Grayscale Investments пропонують більші комісійні. Про це пише Reuters.

Компанії BlackRock, VanEck і Ark/21Shares оголосили про низькі комісії за свої заплановані спотові біткоїн-ETF.

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Комісія BlackRock становить 0,30%, а VanEck — 0,25%. Ark/21Shares знизила заплановану комісію до 0,25% із 0,80%.

Надії на швидке схвалення інвестиційного інструменту призвели до зростання цін на біткоїн та допомогли зміцнити впевненість у галузі.

8 січня вартість біткоїна досягла 47 тис вперше з квітня 2022 року.

Grayscale Investments, яка володіє найбільшим біткоїн-трастом у світі, встановила комісію у розмірі 1,5%. Це вище, ніж в аналогів, і може призвести до втрати частки ринку.

BlackRock, VanEck та Ark/21Shares очікують на схвалення своїх заявок на запуск спотових біткоїн-ETF 10 січня. Цей день може стати переломним моментом для галузі криптовалют.

До теми: Спотовий біткоїн-ETF: чи вдасться урядам централізувати першу криптовалюту

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Dmitrik7
Dmitrik7
9 січня 2024, 12:59
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И будет, как мне кажется, очередная крипто ловушка…)
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