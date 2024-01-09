Вартість біткоїна перевищила $47 тис. вперше з квітня 2022 року

Біткоїн 8 січня піднявся вище $47 тисяч вперше з квітня 2022 року. Про це пише Bloomberg.

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Зростання біткоїна

Цифрова валюта зросла на 6,2% до $47 007 тисяч, що є найбільшим внутрішньоденним зростанням з 15 листопада.

Біткоїн, який торік зріс майже на 160% в очікуванні, що Комісія з цінних паперів і бірж США схвалить заявки щодо спотових біткоїн-ETF, різко зростає до рівнів, які спостерігалися ще до колапсу криптосектору в другій половині 2022 року.

У листопаді 2021 року токен досяг історичного максимуму в майже $69 тисяч.

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«Зростання вартості біткоїна є відповіддю на дуже високу ймовірність того, що ми побачимо спотове схвалення ETF цього тижня», — сказав Грег Моріц, співзасновник і головний операційний директор криптохедж-фонду Alt Tab Capital.