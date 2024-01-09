Біткоїн 8 січня піднявся вище $47 тисяч вперше з квітня 2022 року. Про це пише Bloomberg.
Вартість біткоїна перевищила $47 тис. вперше з квітня 2022 року
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Зростання біткоїна
Цифрова валюта зросла на 6,2% до $47 007 тисяч, що є найбільшим внутрішньоденним зростанням з 15 листопада.
Біткоїн, який торік зріс майже на 160% в очікуванні, що Комісія з цінних паперів і бірж США схвалить заявки щодо спотових біткоїн-ETF, різко зростає до рівнів, які спостерігалися ще до колапсу криптосектору в другій половині 2022 року.
У листопаді 2021 року токен досяг історичного максимуму в майже $69 тисяч.
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«Зростання вартості біткоїна є відповіддю на дуже високу ймовірність того, що ми побачимо спотове схвалення ETF цього тижня», — сказав Грег Моріц, співзасновник і головний операційний директор криптохедж-фонду Alt Tab Capital.
Згідно із даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», вартість біткоїна станом на 22:59, 8 січня, становила $47,067 тисяч.
Що з іншими криптовалютами
Ethereum зріс приблизно на 3,8%, а Cardano, Solana's SOL і Polkadot — на 7−9%.
На біткоїн припадає більш ніж половина ринкової капіталізації криптовалюти в 1,7 трильйона доларів.
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