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9 січня 2024, 8:10

Вартість біткоїна перевищила $47 тис. вперше з квітня 2022 року

Біткоїн 8 січня піднявся вище $47 тисяч вперше з квітня 2022 року. Про це пише Bloomberg.

Біткоїн 8 січня піднявся вище $47 тисяч вперше з квітня 2022 року.
Фото: depositphotos

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Зростання біткоїна

Цифрова валюта зросла на 6,2% до $47 007 тисяч, що є найбільшим внутрішньоденним зростанням з 15 листопада.

Біткоїн, який торік зріс майже на 160% в очікуванні, що Комісія з цінних паперів і бірж США схвалить заявки щодо спотових біткоїн-ETF, різко зростає до рівнів, які спостерігалися ще до колапсу криптосектору в другій половині 2022 року.

У листопаді 2021 року токен досяг історичного максимуму в майже $69 тисяч.

Читайте: Спотовий біткоїн-ETF: чи вдасться урядам централізувати першу криптовалюту

«Зростання вартості біткоїна є відповіддю на дуже високу ймовірність того, що ми побачимо спотове схвалення ETF цього тижня», — сказав Грег Моріц, співзасновник і головний операційний директор криптохедж-фонду Alt Tab Capital.

Згідно із даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», вартість біткоїна станом на 22:59, 8 січня, становила $47,067 тисяч.

Що з іншими криптовалютами

Ethereum зріс приблизно на 3,8%, а Cardano, Solana's SOL і Polkadot — на 7−9%.

На біткоїн припадає більш ніж половина ринкової капіталізації криптовалюти в 1,7 трильйона доларів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+33
Kharakternyk
Kharakternyk
9 січня 2024, 8:49
#
І це ще навіть не туземун:)
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