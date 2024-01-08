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8 січня 2024, 19:19

Кількість торгових точок з підтримкою біткоїна зросла за рік на 174%

Протягом минулого року у світі зросла кількість закладів, які приймають біткоїни — це магазини, бари та інші точки. Про це свідчать дані BTC Map.

Протягом минулого року у світі зросла кількість закладів, які приймають біткоїни — це магазини, бари та інші точки.

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Згідно з інформацією на цьому ресурсі у 2023 році кількість таких місць зросла з 2288 до 6329 (+174%).

Кількість точок, де приймають біткоїн — динаміка за 2023 рік / Джерело: BTC Map

Ресурс використовує дані некомерційного картографічного сервісу OpenStreetMap. У залік ідуть ті заклади, у яких адміністрація або клієнти зазначили, що тут приймають біткоїни.

Згідно з інтерактивною картою на сайті BTC Map, в Україні таких точок чотири, в окупованому Криму — дві. У США — 1538, у Європі — близько 3 тисяч.

До теми: В НБУ заявили, що криптовалюти не є платіжним засобом

Нагадаємо, що 10 січня SEC (Комісія з цінних паперів й фондового ринку США) повинна нарешті затвердити заявки кількох компаній, які хочуть вивести на ринок акцій ETF (фонд), прив'язаний до біткоїна. Аналітики зазначають, що це дасть потужний приплив інвестицій у криптоіндустрію.

Напередодні рішення SEC ціна біткоїна пробила позначу $45 тис вперше з квітня 2022 року. На момент написання новини вартість 1 BTC становить $44 903.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Kharakternyk
Kharakternyk
8 січня 2024, 21:12
#
Все змінюється швидко, вже 47К:)
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
8 січня 2024, 21:57
#
Альо, автор!!! В Україні 6 точок, в тому числі дві в УКРАЇНСЬКОМУ, бляха, Криму.
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