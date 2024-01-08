Протягом минулого року у світі зросла кількість закладів, які приймають біткоїни — це магазини, бари та інші точки. Про це свідчать дані BTC Map.
Кількість торгових точок з підтримкою біткоїна зросла за рік на 174%
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Згідно з інформацією на цьому ресурсі у 2023 році кількість таких місць зросла з 2288 до 6329 (+174%).
Кількість точок, де приймають біткоїн — динаміка за 2023 рік / Джерело: BTC Map
Ресурс використовує дані некомерційного картографічного сервісу OpenStreetMap. У залік ідуть ті заклади, у яких адміністрація або клієнти зазначили, що тут приймають біткоїни.
Згідно з інтерактивною картою на сайті BTC Map, в Україні таких точок чотири, в окупованому Криму — дві. У США — 1538, у Європі — близько 3 тисяч.
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Нагадаємо, що 10 січня SEC (Комісія з цінних паперів й фондового ринку США) повинна нарешті затвердити заявки кількох компаній, які хочуть вивести на ринок акцій ETF (фонд), прив'язаний до біткоїна. Аналітики зазначають, що це дасть потужний приплив інвестицій у криптоіндустрію.
Напередодні рішення SEC ціна біткоїна пробила позначу $45 тис вперше з квітня 2022 року. На момент написання новини вартість 1 BTC становить $44 903.
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