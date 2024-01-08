Кількість торгових точок з підтримкою біткоїна зросла за рік на 174%

Протягом минулого року у світі зросла кількість закладів, які приймають біткоїни — це магазини, бари та інші точки. Про це свідчать дані BTC Map.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Згідно з інформацією на цьому ресурсі у 2023 році кількість таких місць зросла з 2288 до 6329 (+174%).

Кількість точок, де приймають біткоїн — динаміка за 2023 рік / Джерело: BTC Map

Ресурс використовує дані некомерційного картографічного сервісу OpenStreetMap. У залік ідуть ті заклади, у яких адміністрація або клієнти зазначили, що тут приймають біткоїни.

Згідно з інтерактивною картою на сайті BTC Map, в Україні таких точок чотири, в окупованому Криму — дві. У США — 1538, у Європі — близько 3 тисяч.

До теми: В НБУ заявили, що криптовалюти не є платіжним засобом

Нагадаємо, що 10 січня SEC (Комісія з цінних паперів й фондового ринку США) повинна нарешті затвердити заявки кількох компаній, які хочуть вивести на ринок акцій ETF (фонд), прив'язаний до біткоїна. Аналітики зазначають, що це дасть потужний приплив інвестицій у криптоіндустрію.

Напередодні рішення SEC ціна біткоїна пробила позначу $45 тис вперше з квітня 2022 року. На момент написання новини вартість 1 BTC становить $44 903.