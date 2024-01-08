НБУ не збирається відмовлятися від своєї позиції щодо криптовалют — Рожкова

Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова сказала, що НБУ не збирається відмовлятися від своєї консервативної позиції щодо криптовалют. Про це пише Ліга.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Позиція НБУ

«Ми не вважаємо криптоактиви засобом платежу. Тобто це не гроші. І тут наша позиція збігається з позицією наших колег з Міжнародного валютного фонду», — сказала вона ввечері в неділю в ефірі телеканалу «Ми — Україна.

Рожкова розказала, що МВФ вважає ризиковими «будь-які зміни ландшафту або інструментарію грошово-кредитної політики» під час війни.

«Саме тому в меморандумі є окремий пункт, що ми вивчимо основні підходи й практики європейських та інших країн до ринку криптоактивів і після цього подивимося, як це правильно імплементувати в нашому законодавстві», — сказала вона.

Читайте:Україна у вересні може повністю легалізувати криптовалюти та ввести податки — Forbes