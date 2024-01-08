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8 січня 2024, 12:07

НБУ не збирається відмовлятися від своєї позиції щодо криптовалют — Рожкова

Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова сказала, що НБУ не збирається відмовлятися від своєї консервативної позиції щодо криптовалют. Про це пише Ліга.

Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова сказала, що НБУ не збирається відмовлятися від своєї консервативної позиції щодо криптовалют.
Фото:epravda.com.ua

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Позиція НБУ

«Ми не вважаємо криптоактиви засобом платежу. Тобто це не гроші. І тут наша позиція збігається з позицією наших колег з Міжнародного валютного фонду», — сказала вона ввечері в неділю в ефірі телеканалу «Ми — Україна.

Рожкова розказала, що МВФ вважає ризиковими «будь-які зміни ландшафту або інструментарію грошово-кредитної політики» під час війни.

«Саме тому в меморандумі є окремий пункт, що ми вивчимо основні підходи й практики європейських та інших країн до ринку криптоактивів і після цього подивимося, як це правильно імплементувати в нашому законодавстві», — сказала вона.

Читайте:Україна у вересні може повністю легалізувати криптовалюти та ввести податки — Forbes

Рожкова додала, що для економіки України макрофінансова стабільність зараз важливіша, ніж криптовалюта.

Нагадаємо

У лютому 2022 року в Україні ухвалили закон № 2074-IX «Про віртуальні активи», який набере чинності тільки після того, як буде ще один закон — про оподаткування операцій з ними.

Міністерство фінансів розраховує протягом 2024 року проаналізувати різні варіанти оподаткування віртуальних активів, можливих в українському контексті і сформувати керівні принципи, які стануть основою для розробки проєкту закону про оподаткування операцій з віртуальними активами.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 13

+
+10
Dmitrik7
Dmitrik7
8 січня 2024, 12:18
#
От і добре.
+
+111
Bookseller
Bookseller
8 січня 2024, 12:25
#
Мне, как инвестору в биткоин, от этой новости ни холодно ни жарко, мнение НБУ абсолютно никак не влияет на жизнь таких как я, как мы ложили на НБУ, так и продолжаем класть. Живём нормально, и НБУ нам не указка.
+
+10
BobKickass
BobKickass
8 січня 2024, 13:19
#
А с з чим саме ви не згодні? Я не прихильник НБУ але вони тупо праві на 100% , крипта зараз більше схожа на товар ніж на гроші.
+
+30
Валерка Котовский
Валерка Котовский
8 січня 2024, 12:51
#
Опять пиарят это пассивное НБУ) Если бы мои активы зависили от какого то НБУ ещё бы можно было о чём то говорить, пока они не станут сотрудничать с народом, ничего не выйдет и как итог, крипта вытеснит банки, банкам перестанут доверять так как за какие то 30−50к грн которые поступят вам могут парить мозг, когда в крипте можно держать и 50к баксов и никто не спроси откуда:)
Это называется — свобода, к ней всегда идём.
+
+6
BobKickass
BobKickass
8 січня 2024, 13:20
#
и как итог, крипта вытеснит банки

І коли то станеться? За 15 років не витіснила, то скільки? 20? 50?100?
Цікава ваша думка з цього питання.
+
+28
EvilReptiloid
EvilReptiloid
8 січня 2024, 14:15
#
Крипта не витіснить банки та державні гроші, принаймі поки в держав є право на насилля над своїми підданими та вони можуть нав’язувати підданим правила гри. Але крипта дуже неприємна державам, бо послаблює їх владу над підданими. Тому з криптою будуть боротись.
Проте тут є один важливий ньюанс. Корумпованим чиновникам крипта теж дуже подобається, адже дає можливість безпечно давати хабарі та проводити всілякі брудні оборудки. А оскільки більшість чиновників корумповані, то мій прогноз — держави так і не поборять крипту, та вона продовжить існувати паралельно з державними грошима.
+
0
alex7722
alex7722
8 січня 2024, 12:56
#
Наверное боятся принимать взятки в usdt
+
+15
mphet26
mphet26
8 січня 2024, 13:12
#
В том и смысл крипто-денег, что мнение и позиция НБУ по данному вопросу не имеет веса.
+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
8 січня 2024, 13:14
#
І тут наша позиція збігається з позицією наших колег з Міжнародного валютного фонду.
А як може бути інакше, якщо ви філіал Міжнародного валютного фонду?
+
+30
Exba
Exba
8 січня 2024, 13:43
#
Это они дипломатично написали, что своей позиции у них нет, идут в фарватере старших
+
+30
innapcholko
innapcholko
8 січня 2024, 13:40
#
С тем что НБУ вытваряет с ограничениями по картам и счетам, особенно валютным. Все больше и больше желания уйти в тень! Получил зарплату в крипте и свободно обналичил ее через обменник!

Чтобы там не предпринимаб НБУ, при помощи крипты можно класть на НБУ и налоговую!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 січня 2024, 15:07
#
Вам никто не запрещает уходить в тень…

А на счёт обналички крипты — тут
может и не повезти…
+
+15
Genna Smatko
Genna Smatko
8 січня 2024, 14:29
#
Форекс лохотрон набагато небеспечніший ніж криптовалюти.
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