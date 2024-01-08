Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова сказала, що НБУ не збирається відмовлятися від своєї консервативної позиції щодо криптовалют. Про це пише Ліга.
НБУ не збирається відмовлятися від своєї позиції щодо криптовалют — Рожкова
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Позиція НБУ
«Ми не вважаємо криптоактиви засобом платежу. Тобто це не гроші. І тут наша позиція збігається з позицією наших колег з Міжнародного валютного фонду», — сказала вона ввечері в неділю в ефірі телеканалу «Ми — Україна.
Рожкова розказала, що МВФ вважає ризиковими «будь-які зміни ландшафту або інструментарію грошово-кредитної політики» під час війни.
«Саме тому в меморандумі є окремий пункт, що ми вивчимо основні підходи й практики європейських та інших країн до ринку криптоактивів і після цього подивимося, як це правильно імплементувати в нашому законодавстві», — сказала вона.
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Рожкова додала, що для економіки України макрофінансова стабільність зараз важливіша, ніж криптовалюта.
Нагадаємо
У лютому 2022 року в Україні ухвалили закон № 2074-IX «Про віртуальні активи», який набере чинності тільки після того, як буде ще один закон — про оподаткування операцій з ними.
Міністерство фінансів розраховує протягом 2024 року проаналізувати різні варіанти оподаткування віртуальних активів, можливих в українському контексті і сформувати керівні принципи, які стануть основою для розробки проєкту закону про оподаткування операцій з віртуальними активами.
Коментарі - 13
Это называется — свобода, к ней всегда идём.
І коли то станеться? За 15 років не витіснила, то скільки? 20? 50?100?
Цікава ваша думка з цього питання.
Проте тут є один важливий ньюанс. Корумпованим чиновникам крипта теж дуже подобається, адже дає можливість безпечно давати хабарі та проводити всілякі брудні оборудки. А оскільки більшість чиновників корумповані, то мій прогноз — держави так і не поборять крипту, та вона продовжить існувати паралельно з державними грошима.
А як може бути інакше, якщо ви філіал Міжнародного валютного фонду?
Чтобы там не предпринимаб НБУ, при помощи крипты можно класть на НБУ и налоговую!
А на счёт обналички крипты — тут
может и не повезти…