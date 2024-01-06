Біткоїн-ETF: компанії-заявники подолали важливий етап на шляху до схвалення SEC

Компанії, які планують запустити біткоїн-ETF, подолали важливий етап на шляху схвалення документів в SEC. Про це повідомляє Bloomberg.

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Інсайди з SEC

За інформацією видання, кілька компаній, який подали заявки на запуск біткоїн-ETF отримали позитивні результати. Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) повинна затвердити їх найближчими днями.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела в SEC, Комісія попросила ці компанії терміново надати остаточні варіанти документів, до яких у них вже немає питань, але їх потрібно уточнити.

Які компанії подали заявки

Торгувати біткоїном на фондовому ринку бажають багато компаній. Вже подали документи наступні:

BlackRock

VanEck

Valkyrie

Fidelity

Очікування

Крипторинок нетерпляче очікує на рішення SEC щодо схвалення біткоїн-ETF. Саме на цих очікуваннях відбувся нещодавній зріст біткоїна до $45 тис. У разі ухвалення позитивного рішення, ціна першої криптовалюти злетить, а за нею й інші монети.

Біткоїн-ETF, на думку експертів, дозволить залучити величезні інвестиції, що буде однозначно позитивно оцінено трейдерами.

Рішення про перші біткоїн-ETF очікують до 10 січня або протягом місяця.

Раніше «Мінфін» писав, що емітенти намагаються отримати схвалення біткоїн-ETF вже 10 років, але як зазначають джерела Bloomberg, наразі є висока ймовірність, що SEC нарешті затвердить заявки.

Що таке Bitcoin ETF

Якщо просто, то це можливість купувати акції, які прив'язані до біткоїна. Інвестори не купуватимуть саму криптовалюту, а просто стають власниками цінних паперів фонду (ETF) за допомогою брокерського рахунку. А фонд, своєю чергою, керує коштами, купуючи та продаючи біткоїн.

На фондовому ринку є чимало ETF, які включають цінні папери на основі якого-небудь індексу, сектора, товару або іншого активу. Інвестори часто купують такі акції, оскільки вважається, що ризики у таких вкладеннях менші.