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6 січня 2024, 13:20

Біткоїн-ETF: компанії-заявники подолали важливий етап на шляху до схвалення SEC

Компанії, які планують запустити біткоїн-ETF, подолали важливий етап на шляху схвалення документів в SEC. Про це повідомляє Bloomberg.

Компанії, які планують запустити біткоїн-ETF, подолали важливий етап на шляху схвалення документів в SEC.

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Інсайди з SEC

За інформацією видання, кілька компаній, який подали заявки на запуск біткоїн-ETF отримали позитивні результати. Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) повинна затвердити їх найближчими днями.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела в SEC, Комісія попросила ці компанії терміново надати остаточні варіанти документів, до яких у них вже немає питань, але їх потрібно уточнити.

Які компанії подали заявки

Торгувати біткоїном на фондовому ринку бажають багато компаній. Вже подали документи наступні:

  • BlackRock
  • VanEck
  • Valkyrie
  • Fidelity

Очікування

Крипторинок нетерпляче очікує на рішення SEC щодо схвалення біткоїн-ETF. Саме на цих очікуваннях відбувся нещодавній зріст біткоїна до $45 тис. У разі ухвалення позитивного рішення, ціна першої криптовалюти злетить, а за нею й інші монети.

Біткоїн-ETF, на думку експертів, дозволить залучити величезні інвестиції, що буде однозначно позитивно оцінено трейдерами.

Рішення про перші біткоїн-ETF очікують до 10 січня або протягом місяця.

Раніше «Мінфін» писав, що емітенти намагаються отримати схвалення біткоїн-ETF вже 10 років, але як зазначають джерела Bloomberg, наразі є висока ймовірність, що SEC нарешті затвердить заявки.

Що таке Bitcoin ETF

Якщо просто, то це можливість купувати акції, які прив'язані до біткоїна. Інвестори не купуватимуть саму криптовалюту, а просто стають власниками цінних паперів фонду (ETF) за допомогою брокерського рахунку. А фонд, своєю чергою, керує коштами, купуючи та продаючи біткоїн.

На фондовому ринку є чимало ETF, які включають цінні папери на основі якого-небудь індексу, сектора, товару або іншого активу. Інвестори часто купують такі акції, оскільки вважається, що ризики у таких вкладеннях менші.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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penetrator1963
penetrator1963
6 січня 2024, 13:56
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Наверное, будет круто торговать акциями, которые подкреплены биткоином, который не подкреплён ничем, кроме хайпа. уже не будет аргумента, типа мы не покупаем биткоин, потому что он ничем не подкреплён. теперь будет аргумент: покупайте акции, которые подкреплены биткоином. ну и как бы в статье на блумберг идёт речь о том, что эмитентов попросили уточнить документы. что как бы просто стандартный бюрократизм, чтобы избежать каких-то разночтений.
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