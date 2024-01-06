У Нацбанку не сумніваються у правильності націоналізації Сенс Банку

Національний банк впевнений у законності рішення про націоналізацію Сенс Банку. Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на відповідь регулятора.

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У НБУ стверджують, що рішення ухвалили відповідно до законів «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

«Це рішення дозволило зберегти фінансову стабільність в Україні і уникнути загрози для інтересів вкладників та інших кредиторів банку, яка виникла через підтримку дій та політики країни-агресора з боку власників опосередкованої істотної участі в АТ „Сенс Банк“ та як наслідок застосування до них українських і міжнародних санкцій», — наголосили у НБУ.

Нагадаємо, що компанія російського мільярдера Михайла Фрідмана ABH Holdings S.A., яка була номінальним власником «Сенс Банку», подала позов до України та вимагає компенсацію за примусову націоналізацію фінустанови в розмірі 1 мільярд доларів.