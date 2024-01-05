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5 січня 2024, 17:02

Кількість зареєстрованих інвесторів у цінні папери в Україні зросла на 34%

Кількість зареєстрованих інвесторів у цінні папери в Україні станом на кінець 2023 року досягла майже 166,2 тис., збільшившись за рік на 34%, або 46 тис., повідомив Розрахунковий центр із обслуговування договорів на фінансових ринках (РЦ, Київ) на своєму сайті, передає Інтерфакс-Україна.

Кількість зареєстрованих інвесторів у цінні папери в Україні станом на кінець 2023 року досягла майже 166,2 тис., збільшившись за рік на 34%, або 46 тис., повідомив Розрахунковий центр із обслуговування договорів на фінансових ринках (РЦ, Київ) на своєму сайті, передає Інтерфакс-Україна.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниОблігаціїЗгідно з його інформацією, обсяг угод із гривневими облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП), опрацьованих РЦ, у грудні становив 29,6 млрд грн, що менше листопадового показника на 32,5%, а кількість операцій зменшилася на 5% — до майже 20,9 тис.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Облігації

Згідно з його інформацією, обсяг угод із гривневими облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП), опрацьованих РЦ, у грудні становив 29,6 млрд грн, що менше листопадового показника на 32,5%, а кількість операцій зменшилася на 5% — до майже 20,9 тис.

Уточнено, що з доларовими ОВДП за минулий місяць було проведено 4,5 тис. операцій, що на 41% більше, ніж у листопаді, проте їхній обсяг значно знизився — з $167,4 млн до $99,4 млн.

Кількість угод з ОВДП у євро в грудні-2023 становила 350, а їхній обсяг — EUR5,4 млн, тоді як місяцем раніше таких операцій було 310 на EUR10,6 млн.

Читайте також: Мінфін минулого року залучив від продажу облігацій 566 млрд

Щодо операцій з облігаціями іноземних емітентів, то їхня кількість у грудні знизилася з 42 до 31, проте обсяг збільшився з 713,6 млн грн до 1,13 млрд грн. Також було проведено 303 операції з облігаціями українських емітентів на 1 млрд грн (у листопаді — 352 операції на 1,45 млрд грн).

Обсяг оброблених операцій з українськими облігаціями зовнішніх держпозик збільшився з 29,3 млн грн до 52,5 млн грн, хоча кількість операцій знизилася на сім — до 79.

Акції

Обсяг угод із акціями українських емітентів у жовтні досяг 16,1 млн грн, це більше за листопадовий показник на 1,45 млн грн. При цьому кількість угод із ними в грудні зменшилася з 29 до 16.

Також проведено 20 операцій з акціями іноземних емітентів на 513 тис. грн, тоді як місяцем раніше таких було лише чотири на 57 тис. грн.

Рейтинги

Рейтинг брокерів — учасників клірингу за грудень, як і в попередні два місяці, очолило ТОВ «Інвестиційний капітал Україна». На другому місці, як і в листопаді, залишився Універсал Банк (mono), а на третьому — ТОВ «БТС Брокер». На четверте місце з 12-го перемістилося ТОВ «Кінто, Лтд», відсунувши на п'яте місце Приватбанк.

У другій п'ятірці ТОВ «Універ Капітал», Укрексімбанк, Укргазбанк, банк «Глобус» і ТОВ «Профі-Т Цінні папери».

Нарешті третю п'ятірку сформували Сенс Банк, ТОВ «МА-2», ТОВ «Навігатор-Інвест», ТОВ «Спайк-Інвест» і Скай-Банк.

Джерело: Мінфін
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