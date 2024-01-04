Міністерство фінансів України схиляється до польської моделі спрощеної системи оподаткування. Про це розповіла заступниця міністра фінансів Світлана Воробей на дискусії Центру економічної стратегії (ЦЕС), коментуючи затверджену урядом Національну стратегію доходів, пише Forbes.
Міністерство фінансів схиляється до польської моделі «спрощенки»
Що відомо
Польська модель передбачає широку шкалу ставок єдиного податку від 2% до 20%. Найвища — для бізнесів, які мають найменші витрати на виробництво.
Як правило, це сфера послуг, зазначила Воробей.
«Це ті види діяльності, які використовуються для підміни трудових відносин цивільно-правовими або контрактами з ФОП», — сказала вона.
Посадовці з Мінфіну та Верховної Ради не назвали точних параметрів, коли саме та у якому вигляді буде реалізовуватися реформа. Згідно із Стратегією доходів, вона проходитиме у 2025−2027 роках. Однак старт також буде привʼязано до якісних змін у податковій.
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Що таке спрощена система
Національна стратегія доходів передбачає реформу спрощеної системи оподаткування у 2025−2027 роках.
«Спрощенка» дає змогу компаніям і фізособам-підприємцям сплачувати єдиний податок замість звичайних ПДФО, ЄСВ та військового збору, її використовують близько 1,7 млн платників податків. Сукупно вони генерували майже 0,9% ВВП у період 2020−2022 років.
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