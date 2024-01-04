Міністерство фінансів схиляється до польської моделі «спрощенки»

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Що відомо

Польська модель передбачає широку шкалу ставок єдиного податку від 2% до 20%. Найвища — для бізнесів, які мають найменші витрати на виробництво.

Як правило, це сфера послуг, зазначила Воробей.

«Це ті види діяльності, які використовуються для підміни трудових відносин цивільно-правовими або контрактами з ФОП», — сказала вона.

Посадовці з Мінфіну та Верховної Ради не назвали точних параметрів, коли саме та у якому вигляді буде реалізовуватися реформа. Згідно із Стратегією доходів, вона проходитиме у 2025−2027 роках. Однак старт також буде привʼязано до якісних змін у податковій.

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Що таке спрощена система

Національна стратегія доходів передбачає реформу спрощеної системи оподаткування у 2025−2027 роках.

«Спрощенка» дає змогу компаніям і фізособам-підприємцям сплачувати єдиний податок замість звичайних ПДФО, ЄСВ та військового збору, її використовують близько 1,7 млн платників податків. Сукупно вони генерували майже 0,9% ВВП у період 2020−2022 років.