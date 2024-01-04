2023 року хакери зуміли вивести з крипторинку $1,8 млрд — дослідження

За минулий рік учасники криптовалютного ринку збідніли на $1,8 млрд через дії різноманітних хакерів. Про це повідомили аналітики платформи Immunefi.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Команда проєкту розглянула випадки, коли хакери використовували криптопротоколи для крадіжки коштів, а також випадки, коли, ймовірно, виконувалися підтасовування протоколів. Аналітики виявили 319 таких випадків.

Найбільше втратили два проєкти: Mixin Network і DeFi-протокол Euler Finance. На них припадає майже одна п'ята всіх викрадених коштів.

Читайте: Спотовий біткоїн-ETF: чи вдасться урядам централізувати першу криптовалюту

Група Lazarus, яка пов'язана з урядом Північної Кореї, відповідає за крадіжку $308 млн у 2023 році, що становить 17% загальних збитків, розповіли експерти.

КНДР імовірно стояла за атаками на Atomic Wallet, CoinEx, Alphapo, Stake та CoinsPaid.

2023 року було багато випадків повернення коштів хакерами. Усього шахраї повернули $241 млн, з них більшу частину отримав назад сумнозвісний Euler Finance.

Аналітики прийшли до висновку, що сума викрадених коштів зменшилася вдвічі порівняно з попереднім роком. 2022-го хакери та шахраї вкрали майже $4 млрд.

Обсяг торгів на криптобіржах вперше за 15 місяців перевищив $1 трлн

Напередодні Нового року південнокорейська криптовалютна платформа Orbit Chain зазнала хакерської атаки, під час якої зловмисники викрали криптоактиви на суму понад $81 млн.