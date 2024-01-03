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3 січня 2024, 19:24

Обсяг торгів на криптобіржах вперше за 15 місяців перевищив $1 трлн

Падіння криптовалютного ринку у 2022 і 2023 роках значно знизило обсяги торгів на криптовалютних ринках, однак у грудні показник перевищив $1 трлн уперше за 15 місяців. Про це пише The Block.

Падіння криптовалютного ринку у 2022 і 2023 роках значно знизило обсяги торгів на криптовалютних ринках, однак у грудні показник перевищив $1 трлн уперше за 15 місяців.

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Загалом у грудні на спотових криптовалютних майданчиках було укладено угод на $1,1 трлн.

Як зазначає The Block, показник у трильйон доларів до цього підкорювався індустрії лише у вересні 2022 року, коли трейдери уклали угод на $1,03 трлн. Водночас обсяг торгів виявився максимальним із травня 2022 року, коли показник сягнув $1,35 трлн.

Binance залишається провідною криптовалютною біржею — обсяг торгів на спотовому майданчику склав $432,7 млрд або частку в 39,3% від загального обсягу торгів. На другому місці опинилася біржа Upbit ($91,8 млрд або 8,3%), а замикає трійку лідерів майданчик OKX ($87,5 млрд або 8%).

2021 року загальний обсяг торгів на спотовому криптовалютному ринку сягав $4 трлн.

Джерело: Мінфін
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