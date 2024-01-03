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3 січня 2024, 16:55

Біткоїну 15 років: ціна монети обвалилась на 7%

У свій 15-річний ювілей перша криптовалюта різко обвалилась на 7,5% після нещодавнього пробиття психологічного рівня у $45 тис. Причини різкого зниження вартості біткоїна наразі невідомі.

У свій 15-річний ювілей перша криптовалюта різко обвалилась на 7,5% після нещодавнього пробиття психологічного рівня у $45 тис.

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На момент написання новини ціна BTC за даними CoinGecko становила $42,295, хоча зранку вартість була ще $45 тис.

Наразі аналітики не знають причину різкого падіння, але припускають що на настрої трейдерів міг вплинути пост Matrixport, де опублікували версію розвитку подій, якщо SEC відхилить всі заявки на ETF. Експерти вважають, що в такому випадку BTC впаде до $36 тис.

Нагадаємо, що інвестори очікують, що Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) схвалить заявки найбільших інституційних інвесторів на інструмент до 10 січня 2024 року.

Читайте також: Спотовий біткоїн-ETF: чи вдасться урядам централізувати першу криптовалюту

Передбачається, що запуск bitcoin-ETF відкриє ринок біткоїнів для мільйонів інвесторів і залучить мільярди інвестицій.

В останні роки SEC відхилила кілька заявок на запуск спотових біткойн-ETF, стверджуючи, що ринок криптовалют вразливий для маніпуляцій.

До речі, 3 січня 2009 року засновник біткоїна Сатоші Накамото створив genesis-блок, з якого почалась історія мережі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
3 січня 2024, 18:15
#
Підбрили хом’ячків… знову.
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
3 січня 2024, 18:17
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Причиною є слухи, що SEC не одобрить запуск ETF щонайменше до 4 кв. 2024 року. Ось так. Хтось новини створює, а хтось їм вірить. А заробляє той, хто контролює перших. Або дружить з ними.
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