21 грудня 2023 року у престижному київському готелі InterContinental відбулась важлива подія — церемонія нагородження переможців щорічної FinTech-премії PaySpace Magazine Awards 2023.
Оголошено переможців національної фінтех-премії Payspace Magazine Awards — 2023
На заході привітали переможців у 23-х різних номінаціях премії, яких визначали під час відкритого онлайн-голосування та голосуванням експертного журі. Нижче повний список всіх переможців:
Найкращий кредитний банківський продукт для фізичних осіб:
1 місце — картка «Універсальна», Приватбанк
2 місце — monobank | Universal Bank
3 місце — А-Банк
Найкраще рішення для прийому платежів офлайн:
1 місце — додаток «Термінал» від Приватбанк
2 місце — NovaPay
3 місце — city24
Найкраще фінтех-рішення для благодійності:
1 місце — «Банка» від monobank | Universal Bank
2 місце — «Добро»
3 місце — «єДопомога»
Стартап року:
1 місце — Weld Money
2 місце — YC World (YouControl)
3 місце — Whitepay
Найкращий TechFin-проєкт:
1 місце — NovaPay
2 місце — «єДопомога»
3 місце — ProFIX
Найкращий банк для ФОП:
1 місце — Приватбанк
2 місце — monobank | Universal Bank
3 місце — ПУМБ
Найкращий банк-еквайр:
1 місце — Приватбанк
2 місце — АТ «Ощадбанк»
3 місце — Укргазбанк
Найкращий інвестиційний проєкт:
1 місце — Військові облігації в «Дії»
2 місце — Інвестиційна карта України
3 місце — Твоє Коло
Найкращий кредитний продукт для бізнесу:
1 місце — АТ «Ощадбанк»
2 місце — ПУМБ
3 місце — Приватбанк
Найкращий криптовалютний проєкт:
1 місце — Whitepay
2 місце — Weld Money
3 місце — Trustee Plus
Найкращий блокчейн-проєкт:
1 місце — Everstake
2 місце — UA Cats Division
3 місце — Conflux Network
Найкращий освітній проєкт у фінтех:
1 місце — YouControl Academy (YouControl)
2 місце — «Дія.Освіта»
3 місце — «Гра в довгу» від Fondy
Найкращий партнер бізнесу у сфері міжнародних платежів:
1 місце — Payoneer
2 місце — Paysera
3 місце — Приватбанк
Найкращий партнер бізнесу з прийому платежів онлайн:
1 місце — LiqPay, Приватбанк
2 місце — Portmone.com
3 місце — Fondy
Найкращий процесинг:
1 місце — Приватбанк
2 місце — UPC
3 місце — УКРКАРТ
Найкращий сервіс для онлайн-платежів:
1 місце — Portmone.com
2 місце — Приват24, Приватбанк
3 місце — monobank | Universal Bank
Найкращий сервіс мікрокредитування:
1 місце — Moneyveo
2 місце —ClickCredit
3 місце — Slon Credit
Найкращий сервіс онлайн-ідентифікації у банках:
1 місце — monobank | Universal Bank
2 місце — Приватбанк
3 місце — Sense Bank
Найкращий сервіс транскордонних переказів:
1 місце — PrivatMoney, Приватбанк
2 місце — TransferGo
3 місце — ПУМБ
Найкращий цифровий банк:
1 місце — monobank | Universal Bank
2 місце — Приват24, Приватбанк
3 місце — АБанк24
Найкращий чат-бот у фінтех:
1 місце — Опендатабот
2 місце — АТ «Ощадбанк»
3 місце — ТОВ «Онлайн каса»
Інфлюенсер року:
1 місце — Олег Гороховський, український бізнесмен, банкір, співзасновник компанії Fintech Band та Monobank
2 місце — Роман Катеринчик, співзасновник SpaceCrew Finance
3 місце — Михайло Пацан, інвестор, експерт із питань міжнародних фінансових ринків і криптовалют, фінансовий радник, WEB3-розробник, засновник Web3-університету професій майбутнього «Learn to Earn Global» та блокчейн-протоколу «Amsets»
Експерт року:
1 місце — Олег Гороховський, український бізнесмен, банкір, співзасновник компанії Fintech Band та Monobank
2 місце — Сергій Сінченко, CEO Moneyveo
3 місце — Олексій Авраменко, CEO EasyPay
Під час заходу також була проведена цікава панельна дискусія, присвячена актуальним темам у фінтех-галузі. У ході дискусії обговорювалося, які тренди в галузі фінтеху будуть актуальними в Україні у 2024 році, а також, чи криптовалюти дійсно стануть одним із визначальних напрямів у цьому сегменті. Модератором дискусії виступив Олександр Карпов.
На завершення події були висловлені подяки партнерам PaySpace Magazine Awards 2023:
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Асоціація ЄМА, ЄБА та Всеукраїнська Асоціація Фінансових Компаній;
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Партнер заходу — Приватбанк;
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Фінансовий партнер — Moneyveo.
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