Оголошено переможців національної фінтех-премії Payspace Magazine Awards — 2023

На заході привітали переможців у 23-х різних номінаціях премії, яких визначали під час відкритого онлайн-голосування та голосуванням експертного журі. Нижче повний список всіх переможців:

Найкращий кредитний банківський продукт для фізичних осіб:

1 місце — картка «Універсальна», Приватбанк

2 місце — monobank | Universal Bank

3 місце — А-Банк

Найкраще рішення для прийому платежів офлайн:

1 місце — додаток «Термінал» від Приватбанк

2 місце — NovaPay

3 місце — city24

Найкраще фінтех-рішення для благодійності:

1 місце — «Банка» від monobank | Universal Bank

2 місце — «Добро»

3 місце — «єДопомога»

Стартап року:

1 місце — Weld Money

2 місце — YC World (YouControl)

3 місце — Whitepay

Найкращий TechFin-проєкт:

1 місце — NovaPay

2 місце — «єДопомога»

3 місце — ProFIX

Найкращий банк для ФОП:

1 місце — Приватбанк

2 місце — monobank | Universal Bank

3 місце — ПУМБ

Найкращий банк-еквайр:

1 місце — Приватбанк

2 місце — АТ «Ощадбанк»

3 місце — Укргазбанк

Найкращий інвестиційний проєкт:

1 місце — Військові облігації в «Дії»

2 місце — Інвестиційна карта України

3 місце — Твоє Коло

Найкращий кредитний продукт для бізнесу:

1 місце — АТ «Ощадбанк»

2 місце — ПУМБ

3 місце — Приватбанк

Найкращий криптовалютний проєкт:

1 місце — Whitepay

2 місце — Weld Money

3 місце — Trustee Plus

Найкращий блокчейн-проєкт:

1 місце — Everstake

2 місце — UA Cats Division

3 місце — Conflux Network

Найкращий освітній проєкт у фінтех:

1 місце — YouControl Academy (YouControl)

2 місце — «Дія.Освіта»

3 місце — «Гра в довгу» від Fondy

Найкращий партнер бізнесу у сфері міжнародних платежів:

1 місце — Payoneer

2 місце — Paysera

3 місце — Приватбанк

Найкращий партнер бізнесу з прийому платежів онлайн:

1 місце — LiqPay, Приватбанк

2 місце — Portmone.com

3 місце — Fondy

Найкращий процесинг:

1 місце — Приватбанк

2 місце — UPC

3 місце — УКРКАРТ

Найкращий сервіс для онлайн-платежів:

1 місце — Portmone.com

2 місце — Приват24, Приватбанк

3 місце — monobank | Universal Bank

Найкращий сервіс мікрокредитування:

1 місце — Moneyveo

2 місце —ClickCredit

3 місце — Slon Credit

Найкращий сервіс онлайн-ідентифікації у банках:

1 місце — monobank | Universal Bank

2 місце — Приватбанк

3 місце — Sense Bank

Найкращий сервіс транскордонних переказів:

1 місце — PrivatMoney, Приватбанк

2 місце — TransferGo

3 місце — ПУМБ

Найкращий цифровий банк:

1 місце — monobank | Universal Bank

2 місце — Приват24, Приватбанк

3 місце — АБанк24

Найкращий чат-бот у фінтех:

1 місце — Опендатабот

2 місце — АТ «Ощадбанк»

3 місце — ТОВ «Онлайн каса»

Інфлюенсер року:

1 місце — Олег Гороховський, український бізнесмен, банкір, співзасновник компанії Fintech Band та Monobank

2 місце — Роман Катеринчик, співзасновник SpaceCrew Finance

3 місце — Михайло Пацан, інвестор, експерт із питань міжнародних фінансових ринків і криптовалют, фінансовий радник, WEB3-розробник, засновник Web3-університету професій майбутнього «Learn to Earn Global» та блокчейн-протоколу «Amsets»

Експерт року:

1 місце — Олег Гороховський, український бізнесмен, банкір, співзасновник компанії Fintech Band та Monobank

2 місце — Сергій Сінченко, CEO Moneyveo

3 місце — Олексій Авраменко, CEO EasyPay

Під час заходу також була проведена цікава панельна дискусія, присвячена актуальним темам у фінтех-галузі. У ході дискусії обговорювалося, які тренди в галузі фінтеху будуть актуальними в Україні у 2024 році, а також, чи криптовалюти дійсно стануть одним із визначальних напрямів у цьому сегменті. Модератором дискусії виступив Олександр Карпов.

На завершення події були висловлені подяки партнерам PaySpace Magazine Awards 2023: